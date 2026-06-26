肌に優しくマダニにも効くネペタラクトール虫よけ！ GSアライアンス「ネペタラクトール系天然忌避剤」

記事ポイント ネペタラクトールの蚊忌避効果はディートに匹敵または凌駕天然成分のため化学合成品より肌負担が少ないGSアライアンスが独自合成法で2026年6月29日販売開始 ネペタラクトールの蚊忌避効果はディートに匹敵または凌駕天然成分のため化学合成品より肌負担が少ないGSアライアンスが独自合成法で2026年6月29日販売開始

GSアライアンスは、マタタビなど植物から得られる天然成分ネペタラクトールを用いた蚊・害虫の忌避剤を開発し、2026年6月29日から販売を開始します。

同社の森 寛（理学博士）が開発したもので、蚊だけでなくブユ（ブヨ）・アブ・マダニなど複数の害虫に対しても忌避効果を備えています。

GSアライアンス「ネペタラクトール系天然忌避剤」

販売開始日：2026年6月29日（予定は前後する可能性があります）販売形態：雑貨

GSアライアンスは、脱炭素・カーボンニュートラル社会の実現を使命とする研究開発型の化学会社で、環境・エネルギー分野の先端技術・素材の研究開発を手がけています。

今回発売されるネペタラクトール系虫よけ剤は、植物（特にマタタビ）から抽出される天然成分ネペタラクトールを主体とした忌避剤となっています。

蚊以外にもブユ（ブヨ）・アブ・マダニなど複数の害虫に対して忌避効果を持ち、今後は害虫に対する殺虫剤や関連する機能性物品の研究開発も進める方針。

蚊の忌避剤の主流成分とその課題

蚊の忌避剤として長年使われてきたのがディート（DEET）になります。

50年以上の使用実績を持ち世界的に最も普及している成分ですが、子供への毒性・副作用と、樹脂やプラスチックを溶かすという問題が指摘されています。

12歳未満はディート30%配合虫よけ剤を使用できず、6ヶ月未満の子供はディート配合製品の使用自体が禁止されています。

ディートの代替として普及が進むのがイカリジン（Icaridin）です。

日本では2015年に虫よけ成分として承認された比較的新しい成分で、ディートに比べて肌への刺激が少なく、プラスチックや合成繊維を傷めない点が特長です。

毒性が低く子供でも使用でき、蚊以外にもブユ（ブヨ）・アブ・マダニへの忌避効果も備えています。

一方、レモンユーカリ・レモングラス・ハッカ・ペパーミント・シトロネラ・ラベンダーといったハーブ成分も天然忌避剤として知られています。

安全性が高い反面、忌避効果が弱く持続時間が短いという課題も抱えています。

ネペタラクトールの忌避効果と安全性

ネペタラクトールはマタタビなどの植物から抽出される天然成分で、天然由来でありながら蚊の忌避効果はディートに匹敵するか、それを凌駕する可能性があるとされています。

化学合成されたディートやイカリジンに比べて肌への負担が非常に少ない点も特長で、蚊のほかブユ（ブヨ）・アブ・マダニなどの害虫に対しても効果的です。

2021年に岩手大学や名古屋大学などの研究により、ネペタラクトールはマタタビに含まれる主要な化学成分であり、猫が反応する引き金となる物質であることが明らかになりました。

この物質は猫を多幸状態にするだけでなく、蚊を寄せ付けない忌避効果も持っています。

猫がマタタビの葉を噛んだり顔を擦り付けたりするのは、ネペタラクトールを体毛に付着させて蚊の攻撃から身を守るための行動とされています。

GSアライアンスの独自合成法と量産化

マタタビから有機溶剤などを使って抽出・精製する従来の手法では、大量生産が難しくコストが高くなります。

GSアライアンスは独自の合成方法によってネペタラクトールを比較的安価に大量生産できる目途をつけました。

この独自合成で製造したネペタラクトールを用いた虫よけ剤を雑貨として2026年6月29日から販売します。

今後は蚊以外の害虫に対する忌避剤・殺虫剤や、関連する機能性物品の研究開発も進めていく方針です。

ディートに匹敵する忌避効果を持ちながら肌への負担が少なく、子供への安全性や素材を傷めないという従来成分の課題を天然由来で補えます。

蚊・ブユ・アブ・マダニと幅広い害虫に対して一本で対応できる虫よけ剤です。

GSアライアンス「ネペタラクトール系天然忌避剤」の紹介でした。

よくある質問

Q. ネペタラクトール系虫よけ剤はいつから販売されますか？

A. 2026年6月29日から販売開始の予定です。

ただし予定は前後する可能性があります。

Q. ネペタラクトールはどのような害虫に効果がありますか？

A. 蚊のほか、ブユ（ブヨ）・アブ・マダニなどの害虫に対しても忌避効果を発揮します。

Q. ディートとネペタラクトールの違いは何ですか？

A. ディートは50年以上の使用実績がある一方、子供への毒性や樹脂・プラスチックを溶かす問題が指摘されています。

ネペタラクトールはマタタビなどの植物から得られる天然成分で、化学合成のディートに比べて肌への負担が非常に少ないとされています。

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