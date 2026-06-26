4回目の開催・小学生が釣り糸で浮く構造を体感！ 「なつやすみオープンラボ2026」

記事ポイント 釣り糸の張力だけで空中に浮かぶテンセグリティを自分で組み立てる工作体験小学4〜6年生・先着20名・参加無料、2026年7月28日に山口県岩国市で開催4年連続・累計約140名参加、岩国市・柳井市教育委員会が後援する夏のイベント 釣り糸の張力だけで空中に浮かぶテンセグリティを自分で組み立てる工作体験小学4〜6年生・先着20名・参加無料、2026年7月28日に山口県岩国市で開催4年連続・累計約140名参加、岩国市・柳井市教育委員会が後援する夏のイベント

サンラインは、2026年7月28日（火）に小学生向け体験型学習イベント「なつやすみオープンラボ2026」を山口県岩国市の本社で開催します。

釣り糸を使ったテンセグリティ工作と工場見学を組み合わせたプログラムで、力の働きや製造の仕組みを体感できます。

今年で4回目の開催となり、岩国市教育委員会と柳井市教育委員会が後援しています。

「なつやすみオープンラボ2026」

開催日時：2026年7月28日（火）13:00〜16:00会場：サンライン本社 食堂（山口県岩国市玖珂町1600-21）対象：小学4年生〜6年生（先着20名）参加費：無料申込方法：事前申込制体験内容：釣り糸製造工程の学習・工場見学・テンセグリティ工作後援：岩国市教育委員会、柳井市教育委員会

サンラインは1977年に山口県で設立された釣り糸専業メーカーで、レジャー・水産・業務用釣り糸の製造・加工・販売を主軸としています。

「なつやすみオープンラボ」は地域貢献活動の一環として毎年夏に開かれるイベントで、今回が4回目の開催です。

これまで累計約140名の地元小学生が参加してきた夏休みの人気イベントで、募集枠は毎年あっという間に埋まります。

当日は釣り糸ができるまでの紡糸工程から製品化に至るまでを、子どもにも分かりやすく紹介するプログラムが用意されています。

工場見学と工作体験の両方が体験でき、ものづくりの現場を実際に目で見ながら科学の仕組みに触れられる内容です。

フリーアナウンサー佐藤けいさんがSpecial MCを担当

フリーアナウンサーの佐藤けいさんがSpecial MCとしてイベントの進行を担当します。

子どもたちが楽しみながら学べる雰囲気のもとで、工作体験や工場見学を一体感のあるプログラムとして進める役割です。

佐藤さんの進行により、釣り糸の製造過程や科学の仕組みをわかりやすく伝える場面も用意されています。

釣り糸の張力だけで形を保つテンセグリティ工作

今回の工作体験では、サンラインの釣り糸を使って「テンセグリティ」と呼ばれる不思議な立体構造を組み立てます。

テンセグリティとは、部材同士がどこも触れ合っていないのに、「引っ張る力」と「押し返す力」のバランスだけで形を保つ構造のことです。

完成した作品は、物体が空中に浮いた状態になります。

この独特の見た目から、建築・デザイン・工学の世界でも広く注目されている構造技術です。

サンラインの釣り糸ならではの張力特性が、テンセグリティの形を支えています。

子どもたちは実際に釣り糸を手に取りながら組み立てていく中で、力の働きや構造の仕組みを体感できます。

完成した瞬間に「なんで浮いてるの？」「なんで倒れないの？」という疑問が自然と生まれる体験です。

工場見学で地域産業のものづくりに触れる

工作体験に加え、サンラインの工場見学も実施されます。

釣り糸の原料から製品になるまでの全工程を見学でき、普段目にすることのない製造現場を直接体感できます。

世界中のアングラーに愛用される製品がどのように作られているかを知ることで、地域の産業とものづくりへの理解が深まります。

紡糸工程から製品化に至るまでの各段階を、子どもにも分かりやすく説明するプログラムが用意されています。

過去3回の開催の様子

1回目は光通信受信機の作り方、2回目は糸染色の仕組みを学びながらアクセサリーを制作する内容でした。

毎回異なるテーマで工作体験が設けられ、科学とものづくりを結びつけた構成が続いています。

3回目はペットボトルキャップを使ったチャームの制作に取り組みました。

参加した子どもたちが実際に手を動かして作品を完成させます。

これまで3回の開催で累計約140名の小学生が参加しています。

毎年募集枠が早期に埋まる、夏休みの人気イベントとして定着しています。

「なつやすみオープンラボ2026」参加案内

参加対象は小学4年生から6年生で、先着20名の定員制です。

参加費は無料ですが、事前申込が必要です。

開催場所はサンライン本社の食堂（山口県岩国市玖珂町1600-21）で、開催時間は13:00から16:00までの3時間。

釣り糸の張力だけで浮く立体構造は、組み立てる工程そのものに「なぜこうなるのか」を体で学ぶ仕掛けがあります。

工場見学ではその釣り糸が実際に作られる現場を目にすることができ、身近な道具の背景にある技術とものづくりの面白さを肌で感じられます。

「なつやすみオープンラボ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「なつやすみオープンラボ2026」はどこで開催されますか？

A. 山口県岩国市玖珂町1600-21にあるサンライン本社の食堂で開催されます。

開催日時は2026年7月28日（火）13:00〜16:00となっています。

Q. 参加の対象と申込方法を教えてください。

A. 小学4年生から6年生を対象とした先着20名の定員制です。

参加費は無料で、事前申込が必要となっています。

Q. 工作体験ではどんなものを作りますか？

A. サンラインの釣り糸を使ったテンセグリティという立体構造を組み立てます。

部材同士が触れ合わないまま、引っ張る力と押し返す力のバランスだけで形を保つ構造で、完成すると物体が空中に浮いた状態の作品になります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 4回目の開催・小学生が釣り糸で浮く構造を体感！ 「なつやすみオープンラボ2026」 appeared first on Dtimes.