◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦で、日本代表（FIFAランク16位）はスウェーデン（同36位）と対戦する。途中出場したスウェーデン選手がネットで話題となった。

スウェーデンは、初戦でチュニジアに5―1の快勝を収めたが、2戦目でオランダに1―5の大敗を喫して、1次リーグ突破へ負けられない最終戦となった。

日本戦のスタメンには、プレミアリーグで活躍するイサク、ヨケレス、エランガの3トップの布陣に変更した。

前半37分にDFイサク・ヒエン（アタランタ）の負傷でMFルカス・ベリバル（トットナム）が途中出場した。

ネットでは「あのイケメンは誰！？」「途中出場で王子様出てきた！」「イケメンすぎてビックリした！」「7番めっちゃイケメン！」「イケメンすぎて集中出来なくなってきた」などの声があがった。

ベリバルは06年生まれの非常に若い世代ながら、卓越した技術とビジョンを持つ「世代屈指の才能」として世界中から注目を集めた。24年に数々のビッグクラブとの争奪戦の末にトッテナムへ加入すると、初年度から公式ファンクラブ投票で年間最優秀選手（Player of the Season）と年間最優秀若手選手をダブル受賞する快挙を達成。今大会中にスウェーデン代表としても史上最年少でワールドカップに出場となった。