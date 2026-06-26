『さよならノワール』利重剛の出演が決定 世界観が詰まったポスタービジュアルも解禁
俳優の小池栄子が主演を務めるフジテレビの7月7日スタートの火9ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜 後9：00）に俳優・利重剛の出演が決定した。
【写真】世界観が詰まったポスタービジュアルも解禁
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事・黒木夏海（小池）と心理学者・白石絵梨子（北香那）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。
利重は西池袋署・署長の妹尾和馬（せのお・かずま）に決定。妹尾はスマートな見た目で温厚な性格の持ち主。失踪している山崎創（やまざき・はじめ／渡部篤郎）と師弟関係にあった黒木夏海（くろき・なつみ／小池栄子）が本部の命令に背いて単独捜査をしないか警戒すると同時に、夏海のもとにやってきた絵梨子の様子も細かく観察している。
映画監督、脚本家などマルチに活躍するマルチプレイヤーの利重は、独特のたたずまいと包容力のある演技で作品にリアリティーを与える名バイプレーヤー。『ガンニバル』シリーズ（2022年ほか、Disney+）、『海のはじまり』（2024年、フジテレビ系）などで確かな存在感を発揮。物語の土台を支える演技力で多くのクリエイターから信頼を集めている。
このほか、物語の世界観が詰まったポスタービジュアルが解禁。柔らかなグリーンをメインカラーに対照的ながらもどこか共通する芯の強さを感じさせる表情でたたずむ小池と北の姿が印象的に描かれている。
【写真】世界観が詰まったポスタービジュアルも解禁
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事・黒木夏海（小池）と心理学者・白石絵梨子（北香那）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。
映画監督、脚本家などマルチに活躍するマルチプレイヤーの利重は、独特のたたずまいと包容力のある演技で作品にリアリティーを与える名バイプレーヤー。『ガンニバル』シリーズ（2022年ほか、Disney+）、『海のはじまり』（2024年、フジテレビ系）などで確かな存在感を発揮。物語の土台を支える演技力で多くのクリエイターから信頼を集めている。
このほか、物語の世界観が詰まったポスタービジュアルが解禁。柔らかなグリーンをメインカラーに対照的ながらもどこか共通する芯の強さを感じさせる表情でたたずむ小池と北の姿が印象的に描かれている。