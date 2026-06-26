【レベル３氾濫警報】淀川水系寝屋川流域に発表 8:50時点
26日午前8時50分現在、淀川水系寝屋川流域に「レベル３氾濫警報」 が発表されています。
氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。
◆浸水が予想される地域
〇大阪府
大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市
◆エリアごとに詳しく
【警戒レベル２】寝屋川治水緑地（寝屋川水位）基準観測所（大東市）受け持ち区間 寝屋川の寝屋川治水緑地（寝屋川水位）基準観測所（大東市）では、「氾濫注意水位」を上回る水位が続く見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
古川の桑才基準観測所（門真市）では、「氾濫注意水位」を下回りました。
【警戒レベル２】昭明橋基準観測所（大阪市）受け持ち区間 第二寝屋川の昭明橋基準観測所（大阪市）では、当分の間、「氾濫注意水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
楠根川の萱振大橋基準観測所（八尾市）では、「氾濫注意水位」を下回りました。
【警戒レベル３相当】住道基準観測所（大東市）受け持ち区間 高齢者等避難の発令の目安に引下げます。寝屋川の住道基準観測所（大東市）では、「避難判断水位」を上回る水位が続く見込みです。引き続き、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
恩智川の恩智川治水緑地（恩智川水位）基準観測所（八尾市）では、「氾濫注意水位」を下回りました。
【警戒レベル２】剣橋基準観測所（大阪市）受け持ち区間 平野川の剣橋基準観測所（大阪市）では、当分の間、「氾濫注意水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
【警戒レベル２】太子橋基準観測所（八尾市）受け持ち区間 平野川の太子橋基準観測所（八尾市）では、当分の間、「氾濫注意水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
平野川分水路の今里大橋基準観測所（大阪市）では、「氾濫注意水位」を下回りました。
◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく
◯住道 水位観測所（大東市）
・26日08:20（ 現在 ）水位 4.69m レベル3
・26日08:30（１０分後）水位 4.62m レベル3
・26日08:40（２０分後）水位 4.54m レベル3
・26日08:50（３０分後）水位 4.46m レベル3
・26日09:00（４０分後）水位 4.39m レベル2
・26日09:10（５０分後）水位 4.32m レベル2
・26日09:20（６０分後）水位 4.25m レベル2
・26日09:30（７０分後）水位 4.20m レベル2
・26日09:40（８０分後）水位 4.16m レベル2
・26日09:50（９０分後）水位 4.13m レベル2
・26日10:00（１００分後）水位 4.09m レベル2
・26日10:10（１１０分後）水位 4.03m レベル2
・26日10:20（１２０分後）水位 3.96m レベル2
・26日10:30（１３０分後）水位 3.89m -
・26日10:40（１４０分後）水位 3.82m -
・26日10:50（１５０分後）水位 3.75m -
・26日11:00（１６０分後）水位 3.69m -
・26日11:10（１７０分後）水位 3.63m -
・26日11:20（１８０分後）水位 3.57m -
・26日12:20（２４０分後）水位 3.23m -
・26日13:20（３００分後）水位 3.04m -
・26日14:20（３６０分後）水位 2.93m -
◯剣橋 水位観測所（大阪市）
・26日08:20（ 現在 ）水位 3.65m レベル2
・26日08:30（１０分後）水位 3.58m レベル2
・26日08:40（２０分後）水位 3.50m レベル2
・26日08:50（３０分後）水位 3.44m レベル2
・26日09:00（４０分後）水位 3.40m レベル2
・26日09:10（５０分後）水位 3.38m レベル2
・26日09:20（６０分後）水位 3.35m レベル2
・26日09:30（７０分後）水位 3.33m レベル2
・26日09:40（８０分後）水位 3.31m レベル2
・26日09:50（９０分後）水位 3.29m -
・26日10:00（１００分後）水位 3.25m -
・26日10:10（１１０分後）水位 3.22m -
・26日10:20（１２０分後）水位 3.19m -
・26日10:30（１３０分後）水位 3.16m -
・26日10:40（１４０分後）水位 3.13m -
・26日10:50（１５０分後）水位 3.12m -
・26日11:00（１６０分後）水位 3.10m -
・26日11:10（１７０分後）水位 3.08m -
・26日11:20（１８０分後）水位 3.06m -
・26日12:20（２４０分後）水位 2.98m -
・26日13:20（３００分後）水位 2.97m -
・26日14:20（３６０分後）水位 2.84m -
◯今里大橋 水位観測所（大阪市）
・26日08:20（ 現在 ）水位 3.10m -
・26日08:30（１０分後）水位 3.10m -
・26日08:40（２０分後）水位 3.10m -
・26日08:50（３０分後）水位 3.10m -
・26日09:00（４０分後）水位 3.10m -
・26日09:10（５０分後）水位 3.10m -
・26日09:20（６０分後）水位 3.10m -
・26日09:30（７０分後）水位 3.09m -
・26日09:40（８０分後）水位 3.08m -
・26日09:50（９０分後）水位 3.08m -
・26日10:00（１００分後）水位 3.07m -
・26日10:10（１１０分後）水位 3.06m -
・26日10:20（１２０分後）水位 3.06m -
・26日10:30（１３０分後）水位 3.05m -
・26日10:40（１４０分後）水位 3.04m -
・26日10:50（１５０分後）水位 3.03m -
・26日11:00（１６０分後）水位 3.02m -
・26日11:10（１７０分後）水位 3.02m -
・26日11:20（１８０分後）水位 3.01m -
・26日12:20（２４０分後）水位 2.96m -
・26日13:20（３００分後）水位 2.94m -
・26日14:20（３６０分後）水位 2.94m -
◯桑才 水位観測所（門真市）
・26日08:20（ 現在 ）水位 2.51m -
・26日08:30（１０分後）水位 2.56m -
・26日08:40（２０分後）水位 2.62m -
・26日08:50（３０分後）水位 2.67m -
・26日09:00（４０分後）水位 2.72m -
・26日09:10（５０分後）水位 2.77m -
・26日09:20（６０分後）水位 2.82m -
・26日09:30（７０分後）水位 2.88m -
・26日09:40（８０分後）水位 2.93m -
・26日09:50（９０分後）水位 2.98m -
・26日10:00（１００分後）水位 3.03m -
・26日10:10（１１０分後）水位 3.08m -
・26日10:20（１２０分後）水位 3.11m -
・26日10:30（１３０分後）水位 3.08m -
・26日10:40（１４０分後）水位 3.02m -
・26日10:50（１５０分後）水位 2.96m -
・26日11:00（１６０分後）水位 2.91m -
・26日11:10（１７０分後）水位 2.84m -
・26日11:20（１８０分後）水位 2.88m -
・26日12:20（２４０分後）水位 2.66m -
・26日13:20（３００分後）水位 2.51m -
・26日14:20（３６０分後）水位 2.41m -
◯昭明橋 水位観測所（大阪市）
・26日08:20（ 現在 ）水位 3.97m レベル2
・26日08:30（１０分後）水位 3.89m レベル2
・26日08:40（２０分後）水位 3.80m レベル2
・26日08:50（３０分後）水位 3.73m レベル2
・26日09:00（４０分後）水位 3.69m レベル2
・26日09:10（５０分後）水位 3.65m レベル2
・26日09:20（６０分後）水位 3.62m レベル2
・26日09:30（７０分後）水位 3.55m レベル2
・26日09:40（８０分後）水位 3.52m レベル2
・26日09:50（９０分後）水位 3.48m レベル2
・26日10:00（１００分後）水位 3.44m レベル2
・26日10:10（１１０分後）水位 3.40m レベル2
・26日10:20（１２０分後）水位 3.37m -
・26日10:30（１３０分後）水位 3.34m -
・26日10:40（１４０分後）水位 3.31m -
・26日10:50（１５０分後）水位 3.29m -
・26日11:00（１６０分後）水位 3.27m -
・26日11:10（１７０分後）水位 3.24m -
・26日11:20（１８０分後）水位 3.22m -
・26日12:20（２４０分後）水位 3.13m -
・26日13:20（３００分後）水位 3.12m -
・26日14:20（３６０分後）水位 3.06m -
◯寝屋川治水緑地（寝屋川水位） 水位観測所（大東市）
・26日08:20（ 現在 ）水位 4.98m レベル2
・26日08:30（１０分後）水位 4.99m レベル2
・26日08:40（２０分後）水位 4.92m レベル2
・26日08:50（３０分後）水位 4.87m レベル2
・26日09:00（４０分後）水位 4.80m レベル2
・26日09:10（５０分後）水位 4.75m レベル2
・26日09:20（６０分後）水位 4.69m レベル2
・26日09:30（７０分後）水位 4.63m レベル2
・26日09:40（８０分後）水位 4.56m レベル2
・26日09:50（９０分後）水位 4.48m レベル2
・26日10:00（１００分後）水位 4.42m レベル2
・26日10:10（１１０分後）水位 4.35m レベル2
・26日10:20（１２０分後）水位 4.29m レベル2
・26日10:30（１３０分後）水位 4.22m レベル2
・26日10:40（１４０分後）水位 4.15m -
・26日10:50（１５０分後）水位 4.08m -
・26日11:00（１６０分後）水位 4.01m -
・26日11:10（１７０分後）水位 3.95m -
・26日11:20（１８０分後）水位 3.89m -
・26日12:20（２４０分後）水位 3.55m -
・26日13:20（３００分後）水位 3.38m -
・26日14:20（３６０分後）水位 3.24m -
◯京橋 水位観測所（大阪市）
・26日08:20（ 現在 ）水位 2.87m -
・26日08:30（１０分後）水位 2.79m -
・26日08:40（２０分後）水位 2.74m -
・26日08:50（３０分後）水位 2.72m -
・26日09:00（４０分後）水位 2.71m -
・26日09:10（５０分後）水位 2.70m -
・26日09:20（６０分後）水位 2.69m -
・26日09:30（７０分後）水位 2.67m -
・26日09:40（８０分後）水位 2.65m -
・26日09:50（９０分後）水位 2.64m -
・26日10:00（１００分後）水位 2.62m -
・26日10:10（１１０分後）水位 2.60m -
・26日10:20（１２０分後）水位 2.58m -
・26日10:30（１３０分後）水位 2.56m -
・26日10:40（１４０分後）水位 2.54m -
・26日10:50（１５０分後）水位 2.53m -
・26日11:00（１６０分後）水位 2.51m -
・26日11:10（１７０分後）水位 2.50m -
・26日11:20（１８０分後）水位 2.48m -
・26日12:20（２４０分後）水位 2.43m -
・26日13:20（３００分後）水位 2.42m -
・26日14:20（３６０分後）水位 2.40m -
◯恩智川治水緑地（恩智川水位） 水位観測所（八尾市）
・26日08:20（ 現在 ）水位 7.00m -
・26日08:30（１０分後）水位 6.93m -
・26日08:40（２０分後）水位 6.84m -
・26日08:50（３０分後）水位 6.75m -
・26日09:00（４０分後）水位 6.67m -
・26日09:10（５０分後）水位 6.60m -
・26日09:20（６０分後）水位 6.53m -
・26日09:30（７０分後）水位 6.47m -
・26日09:40（８０分後）水位 6.43m -
・26日09:50（９０分後）水位 6.39m -
・26日10:00（１００分後）水位 6.36m -
・26日10:10（１１０分後）水位 6.34m -
・26日10:20（１２０分後）水位 6.32m -
・26日10:30（１３０分後）水位 6.31m -
・26日10:40（１４０分後）水位 6.29m -
・26日10:50（１５０分後）水位 6.27m -
・26日11:00（１６０分後）水位 6.25m -
・26日11:10（１７０分後）水位 6.23m -
・26日11:20（１８０分後）水位 6.17m -
・26日12:20（２４０分後）水位 6.09m -
・26日13:20（３００分後）水位 6.15m -
・26日14:20（３６０分後）水位 6.11m -
◯萱振大橋 水位観測所（八尾市）
・26日08:20（ 現在 ）水位 6.36m -
・26日08:30（１０分後）水位 6.35m -
・26日08:40（２０分後）水位 6.34m -
・26日08:50（３０分後）水位 6.33m -
・26日09:00（４０分後）水位 6.02m -
・26日09:10（５０分後）水位 5.54m -
・26日09:20（６０分後）水位 5.33m -
・26日09:30（７０分後）水位 5.25m -
・26日09:40（８０分後）水位 5.23m -
・26日09:50（９０分後）水位 5.22m -
・26日10:00（１００分後）水位 5.20m -
・26日10:10（１１０分後）水位 5.17m -
・26日10:20（１２０分後）水位 5.13m -
・26日10:30（１３０分後）水位 5.10m -
・26日10:40（１４０分後）水位 5.07m -
・26日10:50（１５０分後）水位 5.03m -
・26日11:00（１６０分後）水位 4.99m -
・26日11:10（１７０分後）水位 4.95m -
・26日11:20（１８０分後）水位 4.92m -
・26日12:20（２４０分後）水位 4.83m -
・26日13:20（３００分後）水位 5.04m -
・26日14:20（３６０分後）水位 4.88m -
◯太子橋 水位観測所（八尾市）
・26日08:20（ 現在 ）水位 10.10m レベル2
・26日08:30（１０分後）水位 9.98m レベル2
・26日08:40（２０分後）水位 9.87m レベル2
・26日08:50（３０分後）水位 9.77m レベル2
・26日09:00（４０分後）水位 9.66m -
・26日09:10（５０分後）水位 9.58m -
・26日09:20（６０分後）水位 9.51m -
・26日09:30（７０分後）水位 9.45m -
・26日09:40（８０分後）水位 9.41m -
・26日09:50（９０分後）水位 9.38m -
・26日10:00（１００分後）水位 9.36m -
・26日10:10（１１０分後）水位 9.35m -
・26日10:20（１２０分後）水位 9.32m -
・26日10:30（１３０分後）水位 9.30m -
・26日10:40（１４０分後）水位 9.27m -
・26日10:50（１５０分後）水位 9.23m -
・26日11:00（１６０分後）水位 9.20m -
・26日11:10（１７０分後）水位 9.16m -
・26日11:20（１８０分後）水位 9.13m -
・26日12:20（２４０分後）水位 8.98m -
・26日13:20（３００分後）水位 9.10m -
・26日14:20（３６０分後）水位 9.07m -
◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく
◯寝屋川流域
・26日5時30分から26日8時30分までの流域平均雨量 63ミリ
・26日8時30分から26日11時30分までの流域平均雨量の見込み 3ミリ