「W杯は日本に優勝してほしい」と医師が願う医学的理由。W杯熱狂の裏に潜む危険な真実
ワールドカップの連日連夜の熱戦で、寝不足気味の方もいらっしゃるのではないでしょうか。4年に一度、日本代表の活躍や、世界最高峰のプレーに心が躍る期間です。
一方、医師目線でみると、この熱狂は少しだけ健康面のリスクもはらんでいます。連日の寝不足、興奮疲れ。もちろんそれもありますが、実は華麗なプレーが選手の「脳」に、そして熱狂的な観戦が私たち観客の「心臓」に、負担をかけている可能性があります。特にプロレベルで長年繰り返されるヘディングによる「頭への衝撃」については、近年かなり議論されてきています。
◆見る分には美しい「ヘディング」が将来の脳に影響する？
サッカーの醍醐味の一つといえば、空中のボールに飛び込み、頭でゴールネットを揺らすヘディングシュート。見る分には美しい。しかし、その美しいプレーの裏で、選手たちは将来の「脳の健康」という代償を払っているかもしれません。
スコットランドの元プロサッカー選手約7600人を対象に、年齢や社会的背景をそろえた一般男性を、死因や病気のリスクを比較した有名な研究があります。その結果、元プロサッカー選手は、心筋梗塞のような血管の病気で亡くなるリスクが低く、肺がんでの死亡リスクも約50%低いという良い結果が出ています。実際、他の研究でもサッカーを行なう人は、寿命が約4.5年長いという研究もあります。
ところが一方で、アルツハイマー病やパーキンソン病といった「頭の神経の病気」で死亡するリスクは約3.5倍。さらに、アルツハイマー病に限ると約5倍、認知症関連薬を処方される割合も約5倍でした。 勿論、これだけで「ヘディングが認知症の原因」と断定するのは早計です。プロ選手の生活習慣やケガ歴、運動量など色々な要因が絡んできます。
ただヘディングの機会が少ないゴールキーパーでは認知症関連薬の処方が明確に低かった結果もあります。それを考えると、「頭部への反復刺激」の蓄積が将来の脳や神経に影響を与える可能性は見逃せません。
◆頭部への衝撃が「うつ病」と関係する？ アメフトの教訓
頭部への衝撃という観点では、アメリカンフットボールの研究も有名です。元プロアメフト選手約2500人を調べた研究では、現役時代に脳震盪を3回以上経験した選手は、脳震盪の経験がない選手に比べて、引退後に「うつ病」と診断されるリスクが約3倍に高くなっていました。
さらに、ボストン大学などの研究チームが、亡くなった元アメフト選手の脳を調べた研究では、111人の元NFL（National Football League）選手のうち、実に110人（99％）の脳から「慢性外傷性脳症」という、繰り返す頭部への衝撃が原因で生じる脳の変化が見つかりました。脳への反復的な衝撃は、「記憶力」だけではなく、「気分」や「性格の変化」にも影響する可能性があるわけです。
◆見ている側も安全ではない？ 自国の試合で心臓病リスクが上昇！
一方、プレーしていない観客側の私たちにも、ワールドカップと健康は密接に関係します。ドイツで開催された2006年ワールドカップの期間中、ミュンヘン周辺で救急医が対応した心血管イベント、つまり心筋梗塞や危険な不整脈などを約4300件調べた研究があります。その結果、ドイツ代表の試合があった日は、心血管イベントの発症が試合のない日と比べ約2.7倍にも上昇し、男性に限っていえば約3.3倍に達していました。
発症のピークは「試合開始から2時間以内」に集中していました。試合が進むにつれての緊張感、決定的ピンチやチャンスでの冷や汗や極度の興奮。これらによって交感神経が繰り返し刺激され、血圧や脈拍数が上昇し、血管の働きにも影響した可能性があります。
実際、2010年の南アフリカ・ワールドカップの決勝を観戦したスペイン人50人を調べた研究では、観戦中にストレスホルモンであるコルチゾールが通常よりも約50%も高くなっていました。つまり「テレビの前で叫んでいるだけ」でも、体の中ではかなり激しい試合が起きているのかもしれません。
一方、医師目線でみると、この熱狂は少しだけ健康面のリスクもはらんでいます。連日の寝不足、興奮疲れ。もちろんそれもありますが、実は華麗なプレーが選手の「脳」に、そして熱狂的な観戦が私たち観客の「心臓」に、負担をかけている可能性があります。特にプロレベルで長年繰り返されるヘディングによる「頭への衝撃」については、近年かなり議論されてきています。
◆見る分には美しい「ヘディング」が将来の脳に影響する？
スコットランドの元プロサッカー選手約7600人を対象に、年齢や社会的背景をそろえた一般男性を、死因や病気のリスクを比較した有名な研究があります。その結果、元プロサッカー選手は、心筋梗塞のような血管の病気で亡くなるリスクが低く、肺がんでの死亡リスクも約50%低いという良い結果が出ています。実際、他の研究でもサッカーを行なう人は、寿命が約4.5年長いという研究もあります。
ところが一方で、アルツハイマー病やパーキンソン病といった「頭の神経の病気」で死亡するリスクは約3.5倍。さらに、アルツハイマー病に限ると約5倍、認知症関連薬を処方される割合も約5倍でした。 勿論、これだけで「ヘディングが認知症の原因」と断定するのは早計です。プロ選手の生活習慣やケガ歴、運動量など色々な要因が絡んできます。
ただヘディングの機会が少ないゴールキーパーでは認知症関連薬の処方が明確に低かった結果もあります。それを考えると、「頭部への反復刺激」の蓄積が将来の脳や神経に影響を与える可能性は見逃せません。
◆頭部への衝撃が「うつ病」と関係する？ アメフトの教訓
頭部への衝撃という観点では、アメリカンフットボールの研究も有名です。元プロアメフト選手約2500人を調べた研究では、現役時代に脳震盪を3回以上経験した選手は、脳震盪の経験がない選手に比べて、引退後に「うつ病」と診断されるリスクが約3倍に高くなっていました。
さらに、ボストン大学などの研究チームが、亡くなった元アメフト選手の脳を調べた研究では、111人の元NFL（National Football League）選手のうち、実に110人（99％）の脳から「慢性外傷性脳症」という、繰り返す頭部への衝撃が原因で生じる脳の変化が見つかりました。脳への反復的な衝撃は、「記憶力」だけではなく、「気分」や「性格の変化」にも影響する可能性があるわけです。
◆見ている側も安全ではない？ 自国の試合で心臓病リスクが上昇！
一方、プレーしていない観客側の私たちにも、ワールドカップと健康は密接に関係します。ドイツで開催された2006年ワールドカップの期間中、ミュンヘン周辺で救急医が対応した心血管イベント、つまり心筋梗塞や危険な不整脈などを約4300件調べた研究があります。その結果、ドイツ代表の試合があった日は、心血管イベントの発症が試合のない日と比べ約2.7倍にも上昇し、男性に限っていえば約3.3倍に達していました。
発症のピークは「試合開始から2時間以内」に集中していました。試合が進むにつれての緊張感、決定的ピンチやチャンスでの冷や汗や極度の興奮。これらによって交感神経が繰り返し刺激され、血圧や脈拍数が上昇し、血管の働きにも影響した可能性があります。
実際、2010年の南アフリカ・ワールドカップの決勝を観戦したスペイン人50人を調べた研究では、観戦中にストレスホルモンであるコルチゾールが通常よりも約50%も高くなっていました。つまり「テレビの前で叫んでいるだけ」でも、体の中ではかなり激しい試合が起きているのかもしれません。