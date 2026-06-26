『エレキシード』2027年初旬放送でビジュアル解禁
アニメ『エレキシード』（2027年初旬放送）のキービジュアル第1弾が解禁された。
【動画】公開された『エレキシード』映像
同作は、特殊な能力を持つ「覚醒者」達が暗躍する世界において、覚醒能力を隠しながら生きてきた心優しい高校生・風早 勇羽（かざはや ゆう）と、最強と言われる孤高の覚醒者カイドが、不意打ちにより重傷を負い、野良猫に変身して身を隠している最中、勇羽に保護されたところから物語が始まる。
ひょんなことから出会った正反対の2人。勇羽は、覚醒者達との能力バトルや、覚醒者団体の陰謀に巻き込まれながらも、カイドとの絆を深め、成長していくストーリーとなる。
【動画】公開された『エレキシード』映像
同作は、特殊な能力を持つ「覚醒者」達が暗躍する世界において、覚醒能力を隠しながら生きてきた心優しい高校生・風早 勇羽（かざはや ゆう）と、最強と言われる孤高の覚醒者カイドが、不意打ちにより重傷を負い、野良猫に変身して身を隠している最中、勇羽に保護されたところから物語が始まる。
ひょんなことから出会った正反対の2人。勇羽は、覚醒者達との能力バトルや、覚醒者団体の陰謀に巻き込まれながらも、カイドとの絆を深め、成長していくストーリーとなる。
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