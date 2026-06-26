◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― スウェーデン（2026年6月25日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、勝ち点4の日本が同3のスウェーデンと対戦。前半を0―0で折り返した。日本は引き分け以上で3大会連続の決勝トーナメント進出が決まる。

日本はチュニジアとの第2戦から先発を3人変更。DF菅原（ブレーメン）とDF瀬古（ルアーブル）が今大会初先発を果たし、FW前田（セルティック）はオランダとの初戦以来のスタメンとなった。瀬古は3バックの右、菅原が右のウイングバック（WB）に入り、過去2試合WBだったMF堂安（Eフランクフルト）が前田とシャドーを務めた。

日本は前半39分、DF板倉（アヤックス）に代わりDF谷口（シントトロイデン）が出場。3バックの中央に入った。ハーフタイムのインタビューに応じた森保一監督は「少し筋肉系の異常を訴えてきたので、本人は大丈夫と言っていましたが、念のため替えました」と説明した。一方、スウェーデンもDFヒエン（アタランタ）が負傷交代となった。

F組で同時刻キックオフのオランダ―チュニジアはオランダが2―0とリード。オランダは試合前の時点で日本と同じ勝ち点4、得失点差4ながら総得点（オランダ7、日本6）で首位に立っており、このまま試合が終わればF組はオランダ1位、日本が2位で通過。F組1位は決勝トーナメント1回戦でC組2位のモロッコ、2位通過ならC組1位のブラジルとの対戦となる。

＜日本代表の先発メンバー＞

▽GK 鈴木彩艶

▽DF 板倉滉、伊藤洋輝、菅原由勢、瀬古歩夢

▽MF 鎌田大地、田中碧、堂安律、中村敬斗、前田大然

▽FW 上田綺世