「一方通行の細い道」を逆走する中年女性…根拠不明の主張を繰り返した結果、“怒号”を浴びて道を空けるまで

「一方通行の細い道」を逆走する中年女性…根拠不明の主張を繰り返した結果、“怒号”を浴びて道を空けるまで