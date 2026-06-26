少し寝坊してしまった飼い主を、やさしく起こそうとする犬の姿がTikTokで話題になっています。投稿したのは、イタリアン・グレイハウンドの天ちゃん・空くん・猫のクレちゃんと暮らしている「skandmy」さん。投稿から78万回以上再生され、「気遣いすごい」といったコメントが寄せられています。

【動画：『起きてくださーい…』寝坊した犬の飼い主→ご飯の時間が遅れてしまい…おててを使った『尊すぎる行動』】

空くんのやさしすぎる起こし方

登場するのは、イタリアン・グレイハウンドの空くん。この日は飼い主さんが少し寝坊をしてしまったそうで、空くんが起こしに来てくれたんだそう。空くんは飼い主さんの元にやってくると、顔に触れるか触れないかの絶妙な距離で、前足をちょいちょいと動かし始めたといいます。

まるで「すみませんが、起きていただけると…」とでも言っているような、あまりの遠慮がちで健気な姿に釘付けになりますね。

ソフトタッチで飼い主さんに触れてみる

飼い主さんがすぐには起きないのを見ると、空くんは別の角度からちょいちょいと足を動かし始めたのでした。やさしさは変わらず、ソフトタッチで飼い主さんに触れてみたんだそう。

飛び跳ねたり吠えたりすることなく、静かにやさしく起こすのが空くんスタイルのようです。

飼い主さんへの愛情のカタチ

空くんのソフトタッチから、飼い主さんへの深い信頼と愛情が伝わってくるかのようです。こんな風にやさしく起こされたら、どんなに眠くても幸せな気分になれそうですね。

この投稿には「気遣いすごい」「思いやりもあって控えめで良い子」「控えめにちょいちょいするのかわいい」「飼い主様に愛情たっぷり」といった温かい声があふれていました。

投稿者である「skandmy」さんのアカウントでは、天ちゃん・空くん・クレちゃんの賑やかな日常がたくさん公開されています。表情豊かな3匹に注目してみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「skandmy」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。