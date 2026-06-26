わんこが見せた非情すぎる行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で138万8000回再生を突破し、「可愛すぎるwww」「強い意志を感じる」「冷静すぎて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：プールに水を入れていたら、子犬が『危険だ』と察して→一緒に入った女の子に…無慈悲すぎる『まさかの光景』】

プールの水が増えてきて…

TikTokアカウント「pochita0812」の投稿主さんは、ポメ×コーギーの『ポチタ』ちゃんの日常を紹介しています。

子犬だったポチタちゃんが、娘さんと一緒にプール遊びに挑戦したときのこと。まだ準備中だったため、プールにはホースで少しずつ水が注がれていました。ところが、水位が上がっていくにつれてポチタちゃんの様子が変化。

どうやら「これはまずいかも」と危険を察知したようです。プールの外へ出ようと足に力を入れ始めますが、思うように踏ん張れません。その理由は、一緒に遊んでいた娘さんにありました。

家族を犠牲にする姿に爆笑♪

なんとポチタちゃんは、娘さんの頭を踏み台代わりにして脱出を試みたのです。ためらう様子はまったくなく、娘さんの頭に前足を乗せると、そのままぐいっとプールの外へ。必死だったのか、ぎゅっと爪を食い込ませながらよじ登る姿はあまりにも豪快でした。

もちろん悪気はなく、ただただ自分が助かることしか考えていなかったのでしょう。そのちゃっかりした行動に、見ていた人たちは大爆笑。娘さんには少し気の毒に思いながらも、子犬らしいマイペースさが全開の微笑ましいワンシーンとなったのでした。

この投稿には「可愛いから許してしまう(笑)」「強くて頼もしい」「守ってあげたい」といったコメントが寄せられています。

犬嫌いだけどドッグランに挑戦！

ポチタちゃんは少し犬見知りな性格。それでもドッグランに挑戦してみることになりました。他のわんこたちから遊びに誘われても上手にかわしながら、自分のペースで過ごしていたそうです。

そんな中、投げてもらったおもちゃを取りに向かったポチタちゃん。しかしあと少しのところで、別のわんこに横取りされてしまいました。追いかけることもせず、あっさり諦めて飼い主さんのもとへ戻ってきたポチタちゃん。「取られちゃった……」と言いたげな、どこか気まずそうな笑顔がなんとも愛らしかったそうです。

TikTokアカウント「pochita0812」には、ポチタちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「pochita0812」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。