マネするだけで目が1.5倍大きく見えちゃう！デカ目見えするアイシャドウ塗り方MAP

目を大きく見せたいからといって、とにかくアイシャドウをたくさん塗ってませんか？その方法、ちょっと古いかも…。今回は”今っぽく”デカ目に見せる方法をご紹介します♪

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濃く塗る＝デカ目ではない

大前提として、アイメイクを濃くすればその分だけ盛れる・目が大きく見える、というわけではありません。

なぜなら、濃い色は引き締まって見えてしまうから。

今っぽいデカ目に見せるには余白とバランスが大事なんです！

アイホール

まずはアイホールのポイントから。

濃い色をアイホールに塗るのは平成ギャルっぽい印象に…。

「今っぽいアイメイク」を目指すなら、薄い色を広い範囲に塗るのがおすすめ！

メインカラー

メインとして使いたい色はアイホールではなく、二重幅に使うと◎

濃い色を選ぶと二重幅が潰れて目が小さく見えてしまうので、アイホールに塗った色よりも少しだけ濃いめの色を選ぶのがおすすめです。

目尻【横幅拡張】

目尻のシャドウは目の横幅を拡張する重要なポイント！

目尻側に濃い色をのせて目の横幅を拡張させます。

実際の目よりも広めにのせてデカ目効果アップ

アイラインよりもやや広い範囲にアイシャドウをのせると、アイラインと自然に馴染んで綺麗な仕上がりに。

縦には伸ばさない

目尻のシャドウは横に伸ばすようにし、縦には伸ばさないように注意しましょう。

縦に塗ってしまうと目がはれぼったく見えたり、少し古臭いメイクになる原因に。

下まぶた【縦幅拡張】

下まぶたも目の縦幅を拡張する重要なポイント！

涙袋の部分に色をのせることで目が縦に大きく見えます。

下まぶたは目尻と違って濃い色を使うのはNG。涙袋メイクが苦手な人は涙袋の影は描かずに、シャドウをのせるだけでもOK。

粘膜ライン

下まぶたの三角ゾーンに粘膜系のカラーをのせるのも、デカ目見えに効果あり◎

アイシャドウで描くのも良いのですが、最近は粘膜色のアイライナーも出てるので、そういった商品を使うのも簡単でおすすめです！

どこまで拡張してOK？目安について

目尻（横幅）

眉尻よりもやや短めがバランスが良く見えます。

その分、アイラインもアイシャドウと同じくらいの長さにすることがポイント。

下まぶた（縦幅）

下まつげの長さと同じくらいまでが目安。

あまり広げすぎるとクマに見えたり、涙袋の立体感が失われてしまうので注意しましょう。

コンシーラーを際まで塗らないのも大切

アイシャドウではないですが…コンシーラーの塗り方も大切なポイント。

クマを隠したい！下まぶたメイクを綺麗に見せたい！からといって

目の際ギリギリまでコンシーラーを塗らないこと。

立体感がなくなり、目がのぺっと見えてしまう原因になります。

完成したメイクがこちら

ぜひ参考にしてもらえると嬉しいです♡