こんな小さいのあり？！ポーチに付けとくと便利だよ〜！キーホルダー感覚の100均文房具

外出先で「今すぐホチキスを使いたい！」となること、たまにありますよね。ただ、ホチキスをペンケースやポーチに入れて持ち歩くのはかさばるもの。そんな悩みを解決してくれる、驚くほどミニサイズで可愛いグッズをセリアで発見！キーホルダー感覚で持ち歩けて携帯しやすく、使い心地もばっちりな優れモノですよ♪

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商品情報

商品名：ステープラー カニカンパーツ＆モチーフ付き

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：全長10.5cm（キーホルダー含む）

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583274170

まるでキーホルダー！超コンパクトで便利なセリアの『ステープラー カニカンパーツ＆モチーフ付き』

セリアで見つけた『ステープラー カニカンパーツ＆モチーフ付き』は、持ち運びに特化したコンパクトなサイズ感が魅力。バッグやポーチにキーホルダー感覚で付けておしゃれに持ち歩くことができます。

一般的なホチキスのイメージを覆すほどコロンとしたミニサイズで、キーホルダーを含めて全長で10.5cmです。パステルカラーに立体的な可愛いマスコットがあしらわれたおしゃれなデザイン。

チェーンやフックが付いているため携帯性は抜群！筆箱のファスナーやポーチ、バッグなどお好みの場所に取り付けておけば、外出先ですぐに使いたいというときにもサッと取り出せて便利です。

小さくても実力派！気になる使い心地は…？

このステープラーは針が別売りとなっており、別途用意が必要です。

10号針のホチキスの針を使用し、用意した芯の束をパキッと半分に割ってからセットすると、ぴったり収まりますよ。

10枚重ねたメモ用紙も問題なくパチンと留められる実力派。キーホルダー感覚で気軽に持ち歩ける手軽さでありながら、日常のちょっとしたシーンできちんと役立ちます。

書類のホチキスが外れてしまったときや、バラバラのレシートやメモをまとめたいときなどに大活躍間違いなし。見た目が可愛いだけでなく、大人の日常使いにも十分頼れる優秀アイテムです。

今回は、セリアの『ステープラー カニカンパーツ＆モチーフ付き』をご紹介しました。

110円（税込）とお手頃価格ながら、可愛くて実用性も兼ね備えた、まさに神コスパなミニ文房具！ぜひセリアで探してみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。