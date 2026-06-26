「100均で1000円って…！」高いけどむしろ得した気分！専門店さんも真っ青な本格家電

ダイソーをパトロールしていると、高級感のあるBluetoothスピーカーを発見。これが専門店級にハイクオリティな商品で、100均商品の中ではお高めですが、むしろ得をした気分になりました♪お洒落な見た目と充実した機能がお気に入り。GirlsAward×FINEBOYSのコラボ商品です！

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商品情報

商品名：Bluetoothスピーカー（丸形）

価格：￥1,100（税込）

サイズ（約）：94mm×104mm×94mm

重量（約）：208g

再生時間（約）：2時間（最大音量で）

充電時間（約）：2時間

接続範囲（約）：10m

デバイス名：RTAW-01

通信方式：Bluetooth 5.4

スピーカー出力：3Ｗ 4Ω

再生周波数帯域：20Hz-20KHz

コーデック：SBC

プロファイル：A2DP.AVRCP.HFP

最大出力：クラス２／6dBm

入力電圧：DC5V

最大入力電流：0.5A

消費電力：2.5W

リチウムイオン電池：3.7V 500mAh

充電ポート：Type-C

付属品：取り扱い説明書×1枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480977591

GirlsAward×FINEBOYSコラボ！本格家電を正直レビュー

ダイソーの『Bluetoothスピーカー（丸形）』は、専門店も冷や汗をかくレベルのハイクオリティな商品。

1,100円という価格だけを見るとダイソー商品の中ではお高めに感じますが、実際に使ってみると「むしろお得かもしれない！」と感じられるほど本格的な家電なんです。

まず目を引くのが、そのサイズ感。これまでさまざまな100均スピーカーを見てきた中でも、比較的大きめで存在感があります。

側面にはネットのような素材が巻かれています。サランネットが採用されたオーディオ機器のようで、高級感◎

デザイン自体はシンプルですが、配色やロゴの配置も控えめでおしゃれです。

機能も充実しています。USBメモリを差し込むと、自動的に音楽データを読み取って再生可能。

再生ファイル形式はMP3、USBメモリはUSB2.0対応、ファイルシステムはFAT32・64GB以下です。

丸い差し込み口はAUXです。Bluetoothの電波が悪い時などに、別売りの3.5mmオーディオケーブルを差し込むことで、スマートフォンやパソコンと繋いで音楽を再生できます。

micro SDカードにも対応しています。挿入すると自動的に検出し、音楽再生中は青いランプがゆっくり点滅します。

再生ファイル形式はMP3、対応しているmicro SDカードは64GB以下です。

底面には4つのボタンが付いています。上の電源ボタンは短押しで停止・再生、長押しで電源のON／OFFができます。

左のボタンは短押しで前の曲へ、長押しで音量ダウン。右のボタンは短押しで次の曲へ、長押しで音量アップの操作が可能です。

下のボタンはメディアが入った状態で押すと、Bluetoothモード、micro SDカード、USBメモリーカードの切り替えができます。

さらに下のボタンでは、Bluetoothモードの際にスマートフォンにかかってきた電話の受電ができるから驚き。操作方法は1度押すと受電、もう1度押すと切電になります。

ちなみにマイクは、手前にある小さな穴です。

ダイソーの『Bluetoothスピーカー（丸形）』の気になる音質は？

使い始めは、別売りのType-Cケーブルでスピーカーを充電してから使用します。充電中は赤色のランプが点灯し、満充電になると消灯します。

気になる音質については、特別に鮮明というわけではないものの、こもった印象もなく、全体的にバランスの取れた音という印象。

ざらついたような音の違和感もなく、ノイズも気になりません。特に他の100均スピーカーと比較すると、音質はかなり良い方に感じられました。

オーディオ機器に強いこだわりがなければ、お値段を考慮しても十分満足できるレベルだと思いました。

今回はダイソーの『Bluetoothスピーカー（丸形）』をご紹介しました。

サイズの割に軽量なので、家中の好きな場所へ持ち運びやすく、ピクニックやアウトドアなどのお出かけ先へも持って行きやすいです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。