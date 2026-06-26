MATCH 56 グループE第3戦



2026年6月26日 5:00キックオフ（会場：ニューヨーク/ニュージャージースタジアム）



2連勝でグループステージ首位通過を決めたドイツと決勝トーナメント進出のために勝ち点3がほしいエクアドルとの対戦は、序盤から点を取り合う展開となった。



先手を奪ったのはドイツだった。2分、ゴール前でボールを受けたフロリアン・ヴィルツが真横にいたレロイ・サネにラストパスを供給。これをサネが左足でゴール左隅に流し込んでドイツが先制する。





しかし、エクアドルもすぐに反撃。9分にニルソン・アングロがドイツのペナルティエリア手前付近から右足を振りぬいてミドルシュート。これがマヌエル・ノイアーの指先をかすめてゴール右隅に突き刺さり、エクアドルが同点に追いつく。その後はドイツがボール支配率で上回って優勢に試合を進めるが、南米随一の堅守を誇るエクアドルの前に決定的なチャンスを作り出すことができず、1-1のタイスコアでハーフタイムに入る。後半開始早々、ドイツにビッグチャンスが訪れる。カイ・ハヴァーツがエクアドルのペナルティエリア内でホエル・オルドニェスに倒されてペナルティキックの判定。しかし、VARの結果そのファウルの場面の前にドイツのサネがエクアドルのペドロ・ビテに足を引っかけて倒す反則があったとしてペナルティキックが取り消され、ドイツは勝ち越しの絶好機を逃してしまう。その後ハイドレーションブレイク以降も互角の展開が続いていたが、エクアドルがセットプレイを活かして逆転する。78分、コーナーキックの場面でニアサイドに蹴り込まれたボールを途中出場のケビン・ロドリゲスが頭でフリックして軌道を変え、そのゴール前にこぼれたボールをゴンサロ・プラタが押し込みゴール。エクアドルが終盤でリードを奪う。追う展開となったドイツはその後同点をめざして攻勢を強めたが、引いて守備を固めたエクアドルの前にチャンスを作り出すことができない。ドイツは7分間の後半アディショナルタイムでもゴールを挙げることができず、試合は2-1のままタイムアップ。エクアドルが今大会初勝利を遂げた。［スコア］エクアドル 2-1 ドイツ［得点者］エクアドルニルソン・アングロ(9)ゴンサロ・プラタ(78)ドイツレロイ・サネ(2)［ポゼッション］エクアドル 42%ドイツ 50%中立 8%［シュート数］エクアドル：7本ドイツ：11本［枠内シュート］エクアドル：3本ドイツ：3本エクアドルフォーメーション：［4-2-3-1］監督：セバスティアン・アンドレス・ベッカセーセGKエルナン・ガリンデス(ウラカン)DFアラン・フランコ(アトレチコ・ミネイロ)ホエル・オルドニェス(クラブ・ブルージュ)ウィリアン・パチョ(パリ・サンジェルマン)ピエロ・インカピエ(アーセナル)MFモイセス・カイセド(チェルシー)ペドロ・ビテ(プーマスUNAM)ジョン・ジェボア(ヴェネツィア)ゴンサロ・プラタ(フラメンゴ)ニルソン・アングロ(サンダーランド)FWエネル・バレンシア(パチューカ)交代出場64分 アラン・フランコ→アンヘロ・プレシアド(アトレチコ・ミネイロ)64分 エネル・バレンシア→ケビン・ロドリゲス(ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ)71分 ピエロ・インカピエ→ペルビス・エストゥピニャン(ACミラン)85分 ジョン・ジェボア→フェリックス・トーレス(インテルナシオナル)85分 ニルソン・アングロ→ジョルディ・カイセド(ウラカン)ドイツフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ユリアン・ナーゲルスマンGKマヌエル・ノイアー（バイエルン・ミュンヘン）DFジョシュア・キミッヒ（バイエルン・ミュンヘン）ヨナタン・ター（バイエルン・ミュンヘン）アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）ダビド・ラウム（RBライプツィヒ）MFフェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）アレクサンデル・パブロビッチ（バイエルン・ミュンヘン）レロイ・サネ（ガラタサライ）ジャマル・ムシアラ(バイエルン・ミュンヘン)フロリアン・ヴィルツ(リヴァプール)FWカイ・ハヴァーツ（アーセナル）交代出場46分 アレクサンダル・パブロビッチ→アンジェロ・スティーラー(シュツットガルト)60分 カイ・ハヴァーツ→デニズ・ウンダフ(シュツットガルト)60分 ジョシュア・キミッヒ→マリック・チャウ(ニューカッスル)64分 フェリックス・ヌメチャ→マクシミリアン・バイアー(ドルトムント)73分 フロリアン・ヴィルツ→パスカル・グロス(ドルトムント)