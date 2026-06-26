何気なく買ったら想像以上！「使い切りやすくて美味！」バレたら人気が出そうな100均調味料
商品情報
商品名：トマトケチャップ
価格：￥108（税込）
内容量：110g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582152495492
保管に便利で使い切りやすい！ダイソーで見つけた定番調味料
調味料も豊富に揃うダイソーの食品売り場で、スタンドパウチのトマトケチャップを見つけました。価格は108円（税込）です。
ケチャップというとボトルタイプが多いイメージがあったので、珍しいなと思い購入してみました！
パウチに入っているので、パッケージが非常にコンパクトなのが特徴。一人暮らしの方や、トマトケチャップの使用頻度が低いご家庭にとてもおすすめです。
冷蔵庫でも、食品ストッカーでも場所を取らないので保管がしやすいです。
内容量は110gで、少人数世帯にもちょうどいいサイズ感。使い切りやすいので鮮度が気になる方にもおすすめです。
ちなみに100gあたりのカロリーは、約115キロカロリーとなっています。
『トマトケチャップ』の気になるお味は？
ほんのりと茶色がかった色味のトマトケチャップです。テクスチャーはさらっとしています。
原産国はタイと表示されています。原材料は主にトマト、砂糖、食塩、醸造酢、玉ねぎ、香辛料、酸味料となっています。
早速味わってみると、トマトの香りと砂糖のしっかりとした甘さを感じ、玉ねぎのコクやほんのりと最後に酸味も感じます。108円ながら、とてもバランスのいいケチャップです。
調理はもちろん、味付け料理のソースとしても活躍します。チキンカツにかけてみると、トマトの甘みと旨味が効いた濃厚な味わいながら、食材やメニューの味を邪魔せず、とても美味しかったです！
今回は、ダイソーで見つけた『トマトケチャップ』をご紹介しました。
気軽に買えるのに、味もしっかり美味しいケチャップでした！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。