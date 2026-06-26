何気なく買ったら想像以上！「使い切りやすくて美味！」バレたら人気が出そうな100均調味料

ダイソーで見つけたスタンドパウチのトマトケチャップ。何気なく買ったのですが、想像以上のクオリティの高さに驚きました！少人数世帯にもちょうどいい少量タイプなのと、パッケージが非常にコンパクトで使い切りやすいのがありがたい◎食材やメニューの味を邪魔せず、バランスのいいお味です。これは大当たりでした！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：トマトケチャップ

価格：￥108（税込）

内容量：110g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582152495492

保管に便利で使い切りやすい！ダイソーで見つけた定番調味料

調味料も豊富に揃うダイソーの食品売り場で、スタンドパウチのトマトケチャップを見つけました。価格は108円（税込）です。

ケチャップというとボトルタイプが多いイメージがあったので、珍しいなと思い購入してみました！

パウチに入っているので、パッケージが非常にコンパクトなのが特徴。一人暮らしの方や、トマトケチャップの使用頻度が低いご家庭にとてもおすすめです。

冷蔵庫でも、食品ストッカーでも場所を取らないので保管がしやすいです。

内容量は110gで、少人数世帯にもちょうどいいサイズ感。使い切りやすいので鮮度が気になる方にもおすすめです。

ちなみに100gあたりのカロリーは、約115キロカロリーとなっています。

『トマトケチャップ』の気になるお味は？

ほんのりと茶色がかった色味のトマトケチャップです。テクスチャーはさらっとしています。

原産国はタイと表示されています。原材料は主にトマト、砂糖、食塩、醸造酢、玉ねぎ、香辛料、酸味料となっています。

早速味わってみると、トマトの香りと砂糖のしっかりとした甘さを感じ、玉ねぎのコクやほんのりと最後に酸味も感じます。108円ながら、とてもバランスのいいケチャップです。

調理はもちろん、味付け料理のソースとしても活躍します。チキンカツにかけてみると、トマトの甘みと旨味が効いた濃厚な味わいながら、食材やメニューの味を邪魔せず、とても美味しかったです！

今回は、ダイソーで見つけた『トマトケチャップ』をご紹介しました。

気軽に買えるのに、味もしっかり美味しいケチャップでした！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。