コレよく考えたな〜！「そのまま吊るせるの便利すぎ！」220円の優秀アイデアグッズ
商品情報
商品名：掛けられる水差し（1L）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480873527
ダイソーで発見！吊るして収納できるアイデア水差し
ダイソーの園芸グッズ売り場で見つけた「掛けられる水差し（1L）」。グリーンのほか、ベージュカラーが展開されています。
ぱっと見はシンプルな水差しですが、最大の特徴は本体上部に付いているフック。
一般的なじょうろとは異なり、使わないときはポールやラックなどに引っ掛けて収納できる優れものです。
床に直置きする必要がないため、ベランダやガーデニングスペースをすっきり保ちたい方にぴったり♪
フック付きだから収納がラク！じょうろの「どこ置く？」問題解決
実際に手に取ってみると、フック部分はしっかりとした作り。ベランダの手すりやポール、園芸ラックなどにサッと掛けられるので、収納場所に困りません。
使いたいときにすぐ取り出せるうえ、地面に置かないことで汚れが付きにくいのも嬉しいポイントです。
ピンポイントで水やりしやすい注ぎ口で、観葉植物やベランダ菜園、花壇のお手入れなど幅広いシーンで活躍。別売りのハスの実を取り付けられる仕様になっているので、合わせて使えばさらに用途が広がります。
水切れはイマイチ…だけど収納性の高さで満足度高し♡
やや気になったのは、フック付きという便利な構造の反面、形状がやや複雑になっていること。逆さにして水を抜こうとすると、フック部分に少量の水が残ってしまい、水切れはそこまで良くない印象です。
とはいえ大きな欠点というほどではなく、使用後に軽く振ったり、布などで拭き取ったりすれば気になりにくいレベル。収納性の高さを考えると、十分満足度の高いアイテムです♪
今回は、ダイソーの「掛けられる水差し」をご紹介しました。
吊るして収納できるというアイデアが光る便利グッズです。ガーデニング好きさんは、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。