コレよく考えたな〜！「そのまま吊るせるの便利すぎ！」220円の優秀アイデアグッズ

植物のお世話に欠かせないじょうろですが、意外と収納場所に困ることはありませんか？使った後に置き場所が定まらず、ベランダや玄関まわりで場所を取ってしまうことも…。今回は、そんな置き場問題を解決してくれるダイソーのアイディア商品をご紹介！フック付きで吊るして収納できるので、おうち園芸にぴったりです。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：掛けられる水差し（1L）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480873527

ダイソーで発見！吊るして収納できるアイデア水差し

ダイソーの園芸グッズ売り場で見つけた「掛けられる水差し（1L）」。グリーンのほか、ベージュカラーが展開されています。

ぱっと見はシンプルな水差しですが、最大の特徴は本体上部に付いているフック。

一般的なじょうろとは異なり、使わないときはポールやラックなどに引っ掛けて収納できる優れものです。

床に直置きする必要がないため、ベランダやガーデニングスペースをすっきり保ちたい方にぴったり♪

フック付きだから収納がラク！じょうろの「どこ置く？」問題解決

実際に手に取ってみると、フック部分はしっかりとした作り。ベランダの手すりやポール、園芸ラックなどにサッと掛けられるので、収納場所に困りません。

使いたいときにすぐ取り出せるうえ、地面に置かないことで汚れが付きにくいのも嬉しいポイントです。

ピンポイントで水やりしやすい注ぎ口で、観葉植物やベランダ菜園、花壇のお手入れなど幅広いシーンで活躍。別売りのハスの実を取り付けられる仕様になっているので、合わせて使えばさらに用途が広がります。

水切れはイマイチ…だけど収納性の高さで満足度高し♡

やや気になったのは、フック付きという便利な構造の反面、形状がやや複雑になっていること。逆さにして水を抜こうとすると、フック部分に少量の水が残ってしまい、水切れはそこまで良くない印象です。

とはいえ大きな欠点というほどではなく、使用後に軽く振ったり、布などで拭き取ったりすれば気になりにくいレベル。収納性の高さを考えると、十分満足度の高いアイテムです♪

今回は、ダイソーの「掛けられる水差し」をご紹介しました。

吊るして収納できるというアイデアが光る便利グッズです。ガーデニング好きさんは、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。