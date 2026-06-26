柏木由紀、不可解な怪奇現象が止まらず 東京の有名心霊スポットでのロケを回想「本当に起きすぎて」
元AKB48の柏木由紀が、23日放送の「ABEMA」の番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』に出演。有名心霊スポットで次々と怪奇現象に遭遇した体験を明かし、「本当に起きすぎて、笑っちゃうくらい」と振り返った。
【写真】セクシー女優・紗倉まなは“邪気のぬいぐるみ”体験を激白
この日は「日本人の常識を覆す！世界の国の都市伝説」をテーマに、旅系YouTuberによる体験談や世界各国の都市伝説を紹介。柏木と紗倉まながゲスト出演し、自身の不思議な体験を語った。
柏木は、心霊現象が頻発することで知られる東京・三軒茶屋の劇団稽古場「ヨコザワ・プロダクション」でのロケを回想。夜11時から朝6時まで滞在する企画だったといい、「棚が片方開く」「線香のような匂いがする」「写真に白いモヤが写る」「鏡から水が出る」など、不可解な現象が次々と起きたという。
あまりにも怪奇現象が続いたことから、柏木は「本当に起きすぎて、笑っちゃうくらい」と苦笑。お笑いコンビ・ラランドのサーヤも「あそこは本当にフルコースなんですよね」と共感した。一方、ドランクドラゴンの鈴木拓は、淡々と体験談を語る柏木に「ちょっと心霊現象を箇条書きみたいに言うのやめて！」とツッコミ。柏木が「すっごいんです！」「めちゃ怖かったのに！」と反論すると、鈴木は「こんなに怖くない心霊話珍しいよ！」と返し、スタジオは笑いに包まれた。
さらに番組では、紗倉も撮影中の不思議な体験や、アメリカ入国時に約5時間拘束されたエピソードを披露し、スタジオを驚かせた。
【写真】セクシー女優・紗倉まなは“邪気のぬいぐるみ”体験を激白
この日は「日本人の常識を覆す！世界の国の都市伝説」をテーマに、旅系YouTuberによる体験談や世界各国の都市伝説を紹介。柏木と紗倉まながゲスト出演し、自身の不思議な体験を語った。
あまりにも怪奇現象が続いたことから、柏木は「本当に起きすぎて、笑っちゃうくらい」と苦笑。お笑いコンビ・ラランドのサーヤも「あそこは本当にフルコースなんですよね」と共感した。一方、ドランクドラゴンの鈴木拓は、淡々と体験談を語る柏木に「ちょっと心霊現象を箇条書きみたいに言うのやめて！」とツッコミ。柏木が「すっごいんです！」「めちゃ怖かったのに！」と反論すると、鈴木は「こんなに怖くない心霊話珍しいよ！」と返し、スタジオは笑いに包まれた。
さらに番組では、紗倉も撮影中の不思議な体験や、アメリカ入国時に約5時間拘束されたエピソードを披露し、スタジオを驚かせた。