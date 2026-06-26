◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦で、日本代表（FIFAランク16位）はスウェーデン（同36位）と対戦。日本が前半に選手交代する場面があった。

前半39分、先発したDF板倉に代わり、DF谷口がピッチに立った。板倉は直前までプレーしており、ベンチに下がる際にも走っていた。

前半終了後、森保監督はインタビューで「筋肉系の異常を訴えてきたので、本人は大丈夫と言っていましたが、念のため替えました」と説明した。

ネット上では「板倉どうした？」「板倉なんかあった？」「板倉くん交代は心配」「板倉負傷はやめてくれー」「板倉アクシデント？」などの声が上がった。

初戦オランダ戦ではMF久保建英が左膝を負傷し、途中交代。現地の病院で精密検査を受け、チームから離脱はせず、早期復帰を目指して個別調整を続けている。

大会直前にはMF遠藤航が負傷のため離脱。チームの主力だったMF三笘薫、FW南野拓実は負傷の影響でW杯メンバーから漏れていた。南野はメンターとしてチームに帯同している。