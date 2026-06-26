「あの人と話してもなんかつまらないんだよな……。」年齢を重ねるほど、知らないうちにそう思われてしまう人がいる。一方で、いくつになっても話が面白い人もいる。その差は、話術でも知識量でもない。アパレル史上最年少で上場した株式会社yutori社長・片石貴展氏の新刊『自分の言葉で話せるようになりましょう。』に、その分かれ目がはっきり書かれている。（構成／ダイヤモンド編集局・淡路）

「話がつまらない人」に欠けているもの

面白い話と、つまらない話。その違いはどこにあるのか。

面白い話には物語がある。

面白くない話には物語がない。

物語とは、変化のこと。

――『自分の言葉で話せるようになりましょう。』より

人間は本来、常に変化し続ける動的な存在です。

心臓は生まれてからずっと動いているし、体の細胞も数ヶ月で入れ替わっている。

それなのに、その自分を「固定」して語ってしまう人がいる。変化、つまり物語が消えた話は、聞いていてつまらない。

そして、話がつまらなくなる人の特徴・ワースト1が、これです。

自分を「名詞」で固定して話すこと。

「私はこういう人間だから……」

「もう歳だから……」

「不器用なんで……」

こうした一言は、すべて過去の自分にラベルを貼り、自分を一つの場所に縛りつける言葉です。

もし、あなたが自分の話が面白くないと感じていたり、会話が盛り上がらないと悩んでいたり、人の心が動かせないと思っているなら、それは、本来動的な人間を固着化してとらえているからかもしれません。

――『自分の言葉で話せるようになりましょう。』より

なぜ、年を取るほど進行してしまうのか

問題は、年を取ること自体ではありません。

年月をかけてラベルを貼り重ね、「自分はこういう人間だ」と決めつけてきた結果、話から変化が消えていくのです。

つまり、つまらなくなるのは年齢のせいではない。固定したせいなのです。

しかも、このラベルには副作用があります。

ラベルを貼ると、そのラベル通りの現実が、ほんとうに作られていくのです。

――『自分の言葉で話せるようになりましょう。』より

（本稿は、『自分の言葉で話せるようになりましょう。』の一部を引用したオリジナル記事です）