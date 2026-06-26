中川翔子「チャラ男ファッション」身にまとった双子弟の姿が話題「将来が楽しみ」「チャラついてても隠せない可愛さ」
【モデルプレス＝2026/06/26】歌手でタレントの中川翔子が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。昨年出産した双子の弟のソロショットを公開し、話題となっている。
【写真】「こんなチャラ男ならいくらでもオッケー」双子出産41歳タレントの息子
中川は「チャラ男ファッション」とコメントを添え、写真を投稿。双子の息子のうち弟のソロショットを披露した。弟は白と水色を基調とし、オレンジ色の船の絵のついたTシャツにモノクロのヒョウ柄のズボンを履いた“チャラ男ファッション”で、網目状のおもちゃをカメラに向けて差し出している。
この投稿に、ファンからは「こんなチャラ男ならいくらでもオッケー」「チャラついてても隠せない可愛さ」「顔の整い方が凄い」「将来が楽しみ」「ボールどうぞしてるの尊い」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】「こんなチャラ男ならいくらでもオッケー」双子出産41歳タレントの息子
◆中川翔子「チャラ男ファッション」の双子弟公開
中川は「チャラ男ファッション」とコメントを添え、写真を投稿。双子の息子のうち弟のソロショットを披露した。弟は白と水色を基調とし、オレンジ色の船の絵のついたTシャツにモノクロのヒョウ柄のズボンを履いた“チャラ男ファッション”で、網目状のおもちゃをカメラに向けて差し出している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「こんなチャラ男ならいくらでもオッケー」「チャラついてても隠せない可愛さ」「顔の整い方が凄い」「将来が楽しみ」「ボールどうぞしてるの尊い」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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