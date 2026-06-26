【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ機構は２５日、オールスター戦（７月１４日・米ペンシルベニア州フィラデルフィア）の先発野手を決めるファン投票の１次結果を発表し、ドジャースの大谷翔平がア・ナ両リーグ最多得票となる３３４万１２５７票を獲得し、指名打者（ＤＨ）で６年連続６度目の先発出場を決めた。

両リーグ最多得票は自身初で、２００１年のイチロー（マリナーズ）以来、日本人２人目。ファン投票での６年連続出場は、０６〜１０年のイチローを抜いて日本人最長となった。

ア・リーグ全体トップは、二塁手部門首位のブルージェイズのクレメントで、大谷とともに先発出場が決まった。

ブルージェイズの岡本和真は、ア・リーグ三塁手部門で２１２万５８８８票を集めてトップに立った。ホワイトソックスの村上宗隆はア・リーグ一塁手部門で９７万３７７５票で３位だった。アの二塁手とナのＤＨ以外のポジションは、１次投票の上位２人（外野手は上位６人）の中から、６月２９日〜７月２日の２次投票で先発選手を決める。

選手間投票などで決まる投手と控え野手を含め、オールスター戦のメンバーは７月４日に発表される。