「だんだん失礼に」5人子育て中のYouTuber、投げ掛けられる声に苦言「最後酷くて草」「いや、誰だよ」
YouTuberの雨情華月さんは6月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。5人の子育て中に投げ掛けられる声を紹介し、ツッコミを入れました。
【画像】雨情華月、AI生成の家族ショット
コメントでは「乳母車座らせるとこ逆じゃね？」「AIだとしても美男美女揃い」「少子化問題がある現在、子だくさんの貴重な人」「最後酷くて草」「ママになってもアイドルオーラが抜けないからかもしれないですね(めっちゃ誉めてます)」「いや、誰だよ(笑)」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】雨情華月、AI生成の家族ショット
「AIだとしても美男美女揃い」雨情さんは「通行人A.B.C.D.Ｅ『え、5人？』『1.2.3.4…5？！5人？』『みんな、あなたのお子さん？』『みんな、産んだのあなた？？』『みんな…同じ…ママなの？』 だんだん失礼になってきてるだろ！！」とつづり、AIで生成した画像を投稿。5人の子どもたちと街を歩く女性の姿です。通行人から次々と投げ掛けられる驚きの声に、ユーモアたっぷりにツッコミを入れています。
幻想和歌を歌うYouTuber雨情さんは、幻想和歌を歌うYouTuberとして活動し、SNS総フォロワー10万人を超える人気を集めています。最近は5人の子育てに関する発信も多く、ユーモアを交えた投稿がファンの注目を集めています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:多町野 望)