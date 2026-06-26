レクサス「LFAコンセプト」一般初公開へ！

レクサスの英国法人は2026年6月24日、7月9日から英国・グッドウッドで開催予定のモータースポーツイベント「2026 グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード」の概要を発表し、「LFAコンセプト」を一般に向けて初公開することが明らかになりました。

2025年12月5日にメディア向けに世界初公開されたLFAコンセプトは、初代「LFA」の精神を継承する次世代のBEV（電気自動車）スポーツカーです。

【画像】超カッコいい！ これが新たな「LFA」です！（30枚以上）

ロー＆ワイドなプロポーション、空力性能を追求したシルエット、高剛性のオールアルミ骨格を備え、“Discover Immersion（没入の発見）”をテーマに開発されました。

これまで実車が公の場に展示されたことはなく、期間中は会場内のスーパーカー・パドックにて、初めて一般の観客に向けて披露されます。

あわせて、同時に発表された「GR GT」および「GR GT3」の2台も出展されます。

名車「2000GT」の精神を継承するGR GTは、新開発の4リッターV型8気筒ツインターボエンジンに1モーターを組み合わせた、650馬力超を目標とするハイブリッドシステムを搭載したロードゴーイングカー（公道仕様車）。トヨタ初となるオールアルミニウム骨格の採用や低重心化、空力性能の追求が特徴です。

一方のGR GT3は、GR GTをベースにFIA GT3規格に適合させたサーキット専用のレースカーです。

2026年1月の「東京オートサロン2026」で実車展示とデモランが実施されたこの2台ですが、グッドウッドでは欧州初となるデモ走行に臨み、名物のヒルクライムコースを走行します。

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さらに会場には、国内外のモータースポーツや市販モデルに関係する車両も登場。世界耐久選手権（WEC）からは、先日のル・マン24時間レースで優勝した「GR010 HYBRID」が展示されるほか、世界ラリー選手権（WRC）の「GRヤリス Rally1」、世界ラリーレイド選手権（W2RC）の「DKR GRハイラックス」がヒルクライムやラリーステージを走行します。

これらに加え、市販モデルでは「GRヤリス Aero Performance」や新型「RAV4 GR Sport」も展示される予定です。