キックオフと同時にオランダが襲いかかった。(C)Getty Images

写真拡大

　あまりに鋭い出足だ。

　現地６月25日、北中米ワールドカップのF組最終節で、オランダとチュニジアが対戦している。

　ここまでオランダは１勝１分で首位、チュニジアは連敗で既に敗退が決まっているなか、ロナルド・クーマン監督が率いる前者がキックオフ直後から猛攻。開始３分、ヤン・ポール・ファン・ヘッケが送った高速クロスがオウンゴールを誘い、いきなり先制点を奪った。

　勢いに乗るオレンジ軍団はさらに７分、FKからブライアン・ブロビーが追加点を挙げ、あっという間にリードを２点に広げる。
 
　同じF組で、裏でスウェーデンと戦っている森保ジャパンの順位に関係する一戦。日本のファンからは「オランダ10点くらい入れそうやな」「もう笑うしかない」「本当にチュニジア予選無失点だったんか？」といった声が続々と上がっている。

　ラウンド32で、F組の１位はモロッコ、同２位はブラジルと相まみえる。このまま行けば、日本は決勝トーナメントの一発目でブラジルと対戦する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！

 