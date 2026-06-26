「オランダ10点くらい入れそう」「笑うしかない」オレンジ軍団、衝撃の猛攻スタート！開始直後に連続得点。順位関係…日本ファン唖然【W杯】
あまりに鋭い出足だ。
現地６月25日、北中米ワールドカップのF組最終節で、オランダとチュニジアが対戦している。
ここまでオランダは１勝１分で首位、チュニジアは連敗で既に敗退が決まっているなか、ロナルド・クーマン監督が率いる前者がキックオフ直後から猛攻。開始３分、ヤン・ポール・ファン・ヘッケが送った高速クロスがオウンゴールを誘い、いきなり先制点を奪った。
勢いに乗るオレンジ軍団はさらに７分、FKからブライアン・ブロビーが追加点を挙げ、あっという間にリードを２点に広げる。
同じF組で、裏でスウェーデンと戦っている森保ジャパンの順位に関係する一戦。日本のファンからは「オランダ10点くらい入れそうやな」「もう笑うしかない」「本当にチュニジア予選無失点だったんか？」といった声が続々と上がっている。
ラウンド32で、F組の１位はモロッコ、同２位はブラジルと相まみえる。このまま行けば、日本は決勝トーナメントの一発目でブラジルと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
現地６月25日、北中米ワールドカップのF組最終節で、オランダとチュニジアが対戦している。
ここまでオランダは１勝１分で首位、チュニジアは連敗で既に敗退が決まっているなか、ロナルド・クーマン監督が率いる前者がキックオフ直後から猛攻。開始３分、ヤン・ポール・ファン・ヘッケが送った高速クロスがオウンゴールを誘い、いきなり先制点を奪った。
勢いに乗るオレンジ軍団はさらに７分、FKからブライアン・ブロビーが追加点を挙げ、あっという間にリードを２点に広げる。
同じF組で、裏でスウェーデンと戦っている森保ジャパンの順位に関係する一戦。日本のファンからは「オランダ10点くらい入れそうやな」「もう笑うしかない」「本当にチュニジア予選無失点だったんか？」といった声が続々と上がっている。
ラウンド32で、F組の１位はモロッコ、同２位はブラジルと相まみえる。このまま行けば、日本は決勝トーナメントの一発目でブラジルと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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