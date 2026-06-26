北日本・東日本・西日本太平洋側では、例年と同様に、くもりや雨の日が多いでしょう。西日本日本海側では、例年と比較して、くもりや雨の日が少ない見込みです。沖縄・奄美では、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。7月4日頃からは全国的な高温傾向となり、厳しい暑さの日が増えてくるでしょう。特に、沖縄・奄美では、7月4日から10日頃にかけて、気温がかなり高くなる見込みです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本では、例年と同様にくもりや雨の日が多いでしょう。なお、6月27日から7月3日頃については、北日本日本海側で、例年と比較してくもりや雨の日が少なくなる見込みです。7月4日頃からは暑い日が増えてくるでしょう。

【気温の傾向】

6月27日から7月3日頃にかけての気温は、北海道日本海側・東北日本海側で「平年並みか高い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側では「平年並み」の見込みです。7月4日から7月10日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。7月11日から7月24日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【2026年の梅雨入り】

東北北部 6月21日に梅雨入り発表

東北南部 6月20日に梅雨入り発表

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

東日本では、例年と同様にくもりや雨の日が多い見込みです。7月4日頃からは厳しい暑さの日が増えてくるでしょう。

【気温の傾向】

6月27日から7月3日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並み」の見込みです。7月4日から7月10日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。7月11日から7月24日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

【2026年の梅雨入り】

北陸 6月20日梅雨入り発表

関東甲信 6月7日に梅雨入り発表

東海 6月7日頃に梅雨入り発表

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本太平洋側では、例年と同様に、くもりや雨の日が多いでしょう。西日本日本海側では、例年と比較して、くもりや雨の日が少ない見込みです。7月4日頃からは厳しい暑さの日が増えてくるでしょう。

【気温の傾向】

6月27日から7月3日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並み」の見込みです。7月4日から7月10日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。7月11日から7月24日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿北部・中国・九州北部で「平年並みか少ない」でしょう。近畿中南部・四国・九州南部では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿北部・中国・九州北部で「平年並みか多い」でしょう。近畿中南部・四国・九州南部では「ほぼ平年並み」の見込みです。

【2026年の梅雨入り】

近畿 6月4日梅雨入り発表

中国 6月4日梅雨入り発表

四国 6月2日梅雨入り発表

九州北部 6月4日梅雨入り発表

九州南部 6月1日梅雨入り発表

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

7月3日頃にかけて、梅雨前線や湿った空気の影響を受けやすく、例年よりも晴れる日が少ない見込みです。7月4日頃からは、例年同様に晴れる日が多くなるでしょう。7月4日頃から10日頃は、平年よりかなり高い気温となりそうです。

【気温の傾向】

6月27日から7月3日頃にかけての気温は、奄美で「平年並みか低い」でしょう。沖縄では「平年並み」でしょう。7月4日から7月10日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。7月11日から7月24日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並みか高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【平年の梅雨明け】

奄美 6月29日頃

沖縄 6月21日頃

■期間中の日最高気温平年値

【北日本】6/27→7/26

札幌 23.3℃〜26.7℃

青森 23.5℃〜27.5℃

仙台 24.3℃〜27.9℃

【東日本】6/27→7/26

新潟 25.9℃〜30.6℃

東京 27.3℃〜31.0℃

名古屋 28.7℃〜32.7℃

【西日本】6/27→7/26

大阪 29.0℃〜33.3℃

広島 28.0℃〜32.4℃

高知 28.1℃〜32.0℃

福岡 28.4℃〜32.5℃

鹿児島 28.9℃〜32.9℃

【奄美・沖縄】6/27→7/26

名瀬 31.6℃〜32.4℃

那覇 31.3℃〜32.1℃

■1か月予報（6月27日〜7月26日のまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本 :20％・30％・50％

東日本 :10％・40％・50％

西日本 :10％・40％・50％

奄美・沖縄:20％・30％・50％

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40％・30％・30％

北日本（太平洋側）:30％・40％・30％

東日本（日本海側）:40％・30％・30％

東日本（太平洋側）:30％・30％・40％

西日本（日本海側）:40％・40％・20％

西日本（太平洋側）:40％・30％・30％

奄美・沖縄 :30％・30％・40％

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30％・30％・40％

北日本（太平洋側）:30％・30％・40％

東日本（日本海側）:30％・40％・30％

東日本（太平洋側）:40％・30％・30％

西日本（日本海側）:20％・40％・40％

西日本（太平洋側）:30％・30％・40％

奄美・沖縄 :40％・30％・30％

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）