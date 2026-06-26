【1か月予報】7月になると厳しい暑さに
北日本・東日本・西日本太平洋側では、例年と同様に、くもりや雨の日が多いでしょう。西日本日本海側では、例年と比較して、くもりや雨の日が少ない見込みです。沖縄・奄美では、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。7月4日頃からは全国的な高温傾向となり、厳しい暑さの日が増えてくるでしょう。特に、沖縄・奄美では、7月4日から10日頃にかけて、気温がかなり高くなる見込みです。
■北日本（北海道・東北）
【天候の傾向】
北日本では、例年と同様にくもりや雨の日が多いでしょう。なお、6月27日から7月3日頃については、北日本日本海側で、例年と比較してくもりや雨の日が少なくなる見込みです。7月4日頃からは暑い日が増えてくるでしょう。
【気温の傾向】
6月27日から7月3日頃にかけての気温は、北海道日本海側・東北日本海側で「平年並みか高い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側では「平年並み」の見込みです。7月4日から7月10日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。7月11日から7月24日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。
【2026年の梅雨入り】
東北北部 6月21日に梅雨入り発表
東北南部 6月20日に梅雨入り発表
■東日本（北陸・関東甲信・東海）
【天候の傾向】
東日本では、例年と同様にくもりや雨の日が多い見込みです。7月4日頃からは厳しい暑さの日が増えてくるでしょう。
【気温の傾向】
6月27日から7月3日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並み」の見込みです。7月4日から7月10日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。7月11日から7月24日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。
【2026年の梅雨入り】
北陸 6月20日梅雨入り発表
関東甲信 6月7日に梅雨入り発表
東海 6月7日頃に梅雨入り発表
■西日本（近畿・中国・四国・九州）
【天候の傾向】
西日本太平洋側では、例年と同様に、くもりや雨の日が多いでしょう。西日本日本海側では、例年と比較して、くもりや雨の日が少ない見込みです。7月4日頃からは厳しい暑さの日が増えてくるでしょう。
【気温の傾向】
6月27日から7月3日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並み」の見込みです。7月4日から7月10日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。7月11日から7月24日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、近畿北部・中国・九州北部で「平年並みか少ない」でしょう。近畿中南部・四国・九州南部では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿北部・中国・九州北部で「平年並みか多い」でしょう。近畿中南部・四国・九州南部では「ほぼ平年並み」の見込みです。
【2026年の梅雨入り】
近畿 6月4日梅雨入り発表
中国 6月4日梅雨入り発表
四国 6月2日梅雨入り発表
九州北部 6月4日梅雨入り発表
九州南部 6月1日梅雨入り発表
■奄美・沖縄
【天候の傾向】
7月3日頃にかけて、梅雨前線や湿った空気の影響を受けやすく、例年よりも晴れる日が少ない見込みです。7月4日頃からは、例年同様に晴れる日が多くなるでしょう。7月4日頃から10日頃は、平年よりかなり高い気温となりそうです。
【気温の傾向】
6月27日から7月3日頃にかけての気温は、奄美で「平年並みか低い」でしょう。沖縄では「平年並み」でしょう。7月4日から7月10日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。7月11日から7月24日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並みか高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。
【平年の梅雨明け】
奄美 6月29日頃
沖縄 6月21日頃
■期間中の日最高気温平年値
【北日本】6/27→7/26
札幌 23.3℃〜26.7℃
青森 23.5℃〜27.5℃
仙台 24.3℃〜27.9℃
【東日本】6/27→7/26
新潟 25.9℃〜30.6℃
東京 27.3℃〜31.0℃
名古屋 28.7℃〜32.7℃
【西日本】6/27→7/26
大阪 29.0℃〜33.3℃
広島 28.0℃〜32.4℃
高知 28.1℃〜32.0℃
福岡 28.4℃〜32.5℃
鹿児島 28.9℃〜32.9℃
【奄美・沖縄】6/27→7/26
名瀬 31.6℃〜32.4℃
那覇 31.3℃〜32.1℃
■1か月予報（6月27日〜7月26日のまとめ）
＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞
北日本 :20％・30％・50％
東日本 :10％・40％・50％
西日本 :10％・40％・50％
奄美・沖縄:20％・30％・50％
＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:40％・30％・30％
北日本（太平洋側）:30％・40％・30％
東日本（日本海側）:40％・30％・30％
東日本（太平洋側）:30％・30％・40％
西日本（日本海側）:40％・40％・20％
西日本（太平洋側）:40％・30％・30％
奄美・沖縄 :30％・30％・40％
＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:30％・30％・40％
北日本（太平洋側）:30％・30％・40％
東日本（日本海側）:30％・40％・30％
東日本（太平洋側）:40％・30％・30％
西日本（日本海側）:20％・40％・40％
西日本（太平洋側）:30％・30％・40％
奄美・沖縄 :40％・30％・30％