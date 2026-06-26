「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

ＭＦ中村敬斗のソックスについて、主審が注意する場面があった。

前半８分に主審が中村のもとにいき、ソックスを上げるように注意。上げた中村のソックスはふくらはぎ付近に穴が空いている仕様となっていた。

前半８分に主審が中村のもとにいき、ソックスを上げるように注意。上げた中村のソックスはふくらはぎ付近に穴が空いている仕様となっていた。その後、中村はソックスを履き替えられるよう命じられ、一時的にピッチを離れた。「２分か３分は抜けていたので」と振り返り、靴下を履き替えたあとのプレーについては「本当に難しい。３年以上あれでやっているので、いきなりあれでやれっというのは。困惑はしてますね」と明かした。

他の選手よりも短いソックスが話題となっている中村。２日には「僕がソックスを短くしているのは、足がつりやすい体質で、長い間そのことに悩み続けてきたからです。不安や怖さもありましたが、しっかり覚悟を持ち、プロになってからソックスを短くするようになりました」と説明していた。

ＳＮＳなどでは「中村敬斗ソックス上げさせられたね」、「ソックス下げていいよ やりづらそうやもん」、「プレーに影響なければいいけど」との声が上がっていた。