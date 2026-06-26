ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東海道・山陽新幹線 運転再開 車内でモバイルバッテリー発煙で… 東海道・山陽新幹線 運転再開 車内でモバイルバッテリー発煙で一時運転見合わせ 東海道・山陽新幹線 運転再開 車内でモバイルバッテリー発煙で一時運転見合わせ 2026年6月26日 8時42分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ JR西日本などによりますと、東海道・山陽新幹線は、列車内でモバイルバッテリーから煙が出たとの通報があり、一時運転を見合わせていましたが、午前8時半ごろ、運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 井の頭線, 上田, 墓, 介護タクシー, 訪問介護, 思いやり, 海, 寺田屋, デイサービス, 慰霊祭