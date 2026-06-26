FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ最終戦、日本代表―スウェーデン戦が26日午前8時（日本時間）にキックオフ。平日の通勤・通学時間帯と重なった影響で、SNSでは「自宅待機」「仕事休み」「学校休み」「電車すいてる」などの関連ワードが多数トレンド入りした。

試合を前に、同大会で解説を務める元日本代表の本田圭佑が自身のSNSで「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」と呼びかけたことをきっかけに、企業側でも対応が広がった。

株式会社ほぼ日、ゲーム制作会社レベルファイブ、GMOインターネットグループなどは、社員が日本代表戦を観戦しやすいようリモート勤務や時差出勤などの特別対応を実施。学校でも登校時間の調整や観戦イベントを行う動きがみられた。

こうした取り組みを受け、通勤時間帯の交通機関にも変化が生じ、「電車すいてる」がSNS上で話題となるなど、日本代表戦への高い関心が日常生活にも影響を及ぼした。

X（旧ツイッター）には「いつもより電車が空いている」「通勤ラッシュが緩和されている気がする」などの投稿が相次ぎ、リモートワークや時差出勤を導入した企業の影響に関する声が広がった。