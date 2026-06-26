◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】２戦を終えて勝ち点４でＦ組２位につける日本代表は、勝ち点３で３位のスウェーデン代表と第３戦で対戦した。

０―０の前半２３分頃、今大会から採用されているハイドレーション（飲水）ブレイクのため、主審のホイッスルが鳴らされると、ダラスの観客からはブーイングが起こった。

３分間のハイドレーションブレイクについて、森保監督は前日会見で「今回のルール変更の中で大きなポイント。チームの戦い方を修正、共有できる時間だと捉えている」と話していた。

同会場で２２日に行われたアルゼンチン―オーストリア戦でも、中断に入るタイミングで７万人の観衆から大ブーイングが巻き起こっていた。この現象について、米国で取材を続けるジェフリー・テベッツ記者はスポーツ報知の取材に「試合が途切れることで、うまくプレーできていなかったチームに立て直す時間を与え、流れが変わる。給水タイムにＣＭが流れることをファンは知っており、Ｗ杯のチケット代などが高額になり、ＦＩＦＡの商業主義に動かされる姿勢を好ましく思わない」とブーイングの理由を説明した。