電撃婚話題のてんちむ、“どこ行くにも木琴隊してる”息子の姿披露に反響「可愛すぎる」「楽しくて仕方ないんだね」
【モデルプレス＝2026/06/26】YouTuberのてんちむが6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。木琴を叩く息子の姿を公開し、話題となっている。
【写真】電撃婚の32歳美女の息子、カラフルな木琴持つ姿
てんちむは「最近どこ行くにも木琴持って 木琴隊してる」とつづり、2歳の息子がカラフルな木琴を左手に持ち、右手に持ったバチを振っている写真を投稿した。
またてんちむは「インター始まったらお弁当生活になるから 2歳児の可愛くて栄養素あるお弁当レシピを漁ってる」「真夏、食中毒系心配だけど お弁当関連おすすめあったら知りたいです」と続け、もうすぐ始まる息子の新生活に向けて、アドバイスを求めている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる木琴隊」「楽しくて仕方ないんだね」「すでにミュージシャン」「想像しただけで頬が緩む」「力強いバチさばき」「もうインター始まるんだ？」「いつの間にか大きくなってる」などの声が上がっている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に三崎氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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【写真】電撃婚の32歳美女の息子、カラフルな木琴持つ姿
◆てんちむ、2歳息子の姿披露
てんちむは「最近どこ行くにも木琴持って 木琴隊してる」とつづり、2歳の息子がカラフルな木琴を左手に持ち、右手に持ったバチを振っている写真を投稿した。
またてんちむは「インター始まったらお弁当生活になるから 2歳児の可愛くて栄養素あるお弁当レシピを漁ってる」「真夏、食中毒系心配だけど お弁当関連おすすめあったら知りたいです」と続け、もうすぐ始まる息子の新生活に向けて、アドバイスを求めている。
◆てんちむの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる木琴隊」「楽しくて仕方ないんだね」「すでにミュージシャン」「想像しただけで頬が緩む」「力強いバチさばき」「もうインター始まるんだ？」「いつの間にか大きくなってる」などの声が上がっている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に三崎氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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