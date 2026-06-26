東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6910　高値0.6927　安値0.6887

0.6969　ハイブレイク
0.6948　抵抗2
0.6929　抵抗1
0.6908　ピボット
0.6889　支持1
0.6868　支持2
0.6849　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5647　高値0.5663　安値0.5634

0.5691　ハイブレイク
0.5677　抵抗2
0.5662　抵抗1
0.5648　ピボット
0.5633　支持1
0.5619　支持2
0.5604　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4202　高値1.4248　安値1.4178

1.4311　ハイブレイク
1.4279　抵抗2
1.4241　抵抗1
1.4209　ピボット
1.4171　支持1
1.4139　支持2
1.4101　ローブレイク