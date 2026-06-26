東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6910 高値0.6927 安値0.6887
0.6969 ハイブレイク
0.6948 抵抗2
0.6929 抵抗1
0.6908 ピボット
0.6889 支持1
0.6868 支持2
0.6849 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5647 高値0.5663 安値0.5634
0.5691 ハイブレイク
0.5677 抵抗2
0.5662 抵抗1
0.5648 ピボット
0.5633 支持1
0.5619 支持2
0.5604 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4202 高値1.4248 安値1.4178
1.4311 ハイブレイク
1.4279 抵抗2
1.4241 抵抗1
1.4209 ピボット
1.4171 支持1
1.4139 支持2
1.4101 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6910 高値0.6927 安値0.6887
0.6969 ハイブレイク
0.6948 抵抗2
0.6929 抵抗1
0.6908 ピボット
0.6889 支持1
0.6868 支持2
0.6849 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5647 高値0.5663 安値0.5634
0.5691 ハイブレイク
0.5677 抵抗2
0.5662 抵抗1
0.5648 ピボット
0.5633 支持1
0.5619 支持2
0.5604 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4202 高値1.4248 安値1.4178
1.4311 ハイブレイク
1.4279 抵抗2
1.4241 抵抗1
1.4209 ピボット
1.4171 支持1
1.4139 支持2
1.4101 ローブレイク