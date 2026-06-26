ドジャースが7月2日に本拠地ドジャースタジアムで開催する「ワンピースナイト」が大きな注目を集めている。

カリフォルニア・ポスト紙によると、チケット価格は高騰し、二次流通市場では最安席でも手数料込み289ドル（約4万6760円）。フィールドレベルの座席は634ドル（10万2581円）からとなっている。

人気の背景にあるのは、日本発の大ヒット漫画・アニメ「ONE PIECE」と大谷翔平を擁するドジャースの組み合わせだ。昨年のワンピースナイトでは来場者に麦わら帽子と限定トレーディングカードが配布され、大きな話題となった。ルフィがドジャースのユニホーム姿で描かれたカードは、その後の二次市場で1000ドルから1万9000ドルで取引されるなどプレミア化した。

今年は先着4万人に麦わら帽子と限定カードを配布するほか、フォトスポットや試合後のドローンショーも予定されている。カード配布が正式発表される前からSNSでは転売価格の予想が飛び交うなど、ファンの期待は高まっていた。

対戦相手はマニー・マチャドを擁するパドレス。大谷、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンらスター選手が並ぶドジャース戦に、日本を代表するコンテンツ「ONE PIECE」が加わったことで、単なるプロモーションイベントを超えた人気を呼んでいる。

ドジャースは近年、大谷のボブルヘッドや韓国代表孫 興民のボブルヘッドなどアジア市場を意識した企画で成功を収めてきた。ワンピースナイトもまた、野球とポップカルチャーを融合させた新たな集客モデルとして注目を集めている。