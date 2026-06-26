プロ麻雀リーグ「Mリーグ」の2026-27シーズンに先駆けたドラフト会議が、6月25日に行われた。セミファイナルシリーズ5位のセガサミーフェニックスはプロ雀士となって2年目のグラビアアイドル・タレント、佐野ひなこ（最高位戦）を指名、大抜擢した。

【映像】Mリーグ2025-26シーズン舞台裏

セガサミーフェニックスはシーズン終了後、浅井堂岐（協会）との契約満了を発表。2シーズンぶりの優勝を目指すチームが誰を指名するか注目されていたが、グラビアを中心に活躍、俳優としても多数の出演作を誇りながら、プロ雀士としても昨年からスタートを切った佐野に白羽の矢を立てた。

選手兼監督の茅森早香（最高位戦）は「無事に指名できてホッとしています。麻雀に対してひたむきな姿勢と、Mリーグやセガサミーフェニックス、さらに麻雀をいろいろな方に伝えていける発信力がある方だと思います。最初はたぶん緊張すると思うんですけど、自分らしくのびのびと麻雀を打って、広めていただけたいただけたらなと思います」と述べていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズンを戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。さらに上位4チームがファイナルシリーズに進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

