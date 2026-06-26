お笑いコンビ、ゆにばーす川瀬名人（41）が25日夜、Xを更新。お笑い芸人への差し入れを巡って注意喚起を行った。

「まだ差し入れ、応援の手紙を送ってくる方がいらっしゃいますが、もう一度言いましょう」と前置きした上で「要らないです。自分はあなた方より所得は高くあなた方より頑張っている」と主張。「その差し入れで使うお金でクエン酸とリンゴ酢を買ってください。その手紙を書く時間でブルガリアンスクワットをして下さい」と投げかけた。

このポストにさまざまな返信があった。「川瀬さんに限らず、芸人の方々にとっては差し入れよりも公演に来てくれる人の方がありがたいのだろうな…」との声に川瀬は「人によります 若手はレトルト食品、タバコ、Amazonギフトカード、美人だとわかるファンレターは大変嬉しい 自分は16年目で青色申告なので要らない」と返信。

「言いましょう。自分はあなた方より所得は高く あなた方より頑張っている。これが要らないです」との声には「言いましょう。 特に自分に差し入れ、手紙を送った経験 もしくは送ろうと検討している そういったつもりない方からのリプ これが要らないです」と返信していた。

吉本興業所属の川瀬は女性芸人はらと13年4月から、ゆにばーすを結成。漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」では17年、18年、21年の過去3度、ファイナルに進出している。