今回は、不倫相手と二股をかけた彼氏を、LINEで捨てた女性のエピソードを紹介します。

直接会って振るのも面倒くさくて…

「会社の先輩と不倫していましたが、先輩が奥さんと離婚し、私と結婚することになったんです。そこで私は、保険として付き合っていて、プロポーズまでされていた彼氏を振ることにしました。

ただ、直接会って振るのも面倒くさかったんで、LINEで『ごめん、やっぱり結婚できない』『今までありがとう、さよなら』とだけ送りました。これ以上LINEのやりとりもしたくなかったので、LINEをブロックし、着信拒否設定もしました。

ちなみに彼氏がくれた婚約指輪は返さないことにしました。彼氏のことは好きでも何でもなく、大手企業勤務というだけで付き合っていたので、まったく後悔していません。正直、『あんたと結婚するわけないじゃん……』という気持ちです」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2026年4月）

▽ 結婚を真剣に考えてくれていた彼氏に対し、この対応はさすがにないですよね。彼氏がこのまま黙って別れに応じるとも思えないのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。