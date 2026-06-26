２５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７１．９２ドル（＋１．５８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０４７．６ドル（＋３８．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５８３４．８セント（＋２９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９１．００セント（＋５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１４．７５セント（＋７．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１２７．５０セント（＋１８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３５６．０５（＋６．０４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７１．９２ドル（＋１．５８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０４７．６ドル（＋３８．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５８３４．８セント（＋２９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９１．００セント（＋５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１４．７５セント（＋７．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１２７．５０セント（＋１８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３５６．０５（＋６．０４）
出所：MINKABU PRESS