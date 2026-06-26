・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７１．９２ドル（＋１．５８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４０４７．６ドル（＋３８．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５８３４．８セント（＋２９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５９１．００セント（＋５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１４．７５セント（＋７．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１２７．５０セント（＋１８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３５６．０５（＋６．０４）

出所：MINKABU PRESS