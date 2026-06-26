２５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７１ドル高 ナスダックは４日続落 ２５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７１ドル高 ナスダックは４日続落

２５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７１．７２ドル高の５万１９２０．６２ドルと続伸。上げ幅は一時８００ドルを超えたが伸び悩んだ。マイクロン・テクノロジー＜MU＞が好決算を発表し同社株が大幅高となった。半導体関連株を物色する姿勢が強まった一方、メモリー価格の上昇を背景に製品価格を引き上げることになったアップル＜AAPL＞が大幅安となり、ナスダック総合株価指数を押し下げた。



キャタピラー＜CAT＞やメルク＜MRK＞が値を上げ、ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が堅調推移。コーニング＜GLW＞が大幅高となった。一方、マクドナルド＜MCD＞やウォルト・ディズニー＜DIS＞が値を下げ、Ｈ．Ｂ．フラー＜FUL＞やデル・テクノロジーズ＜DELL＞、ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ＜JEF＞が下値を探った。



ナスダック総合株価指数は１１８．０４ポイント安の２万５３５８．６０と４日続落した。アップルのほか、マイクロソフト＜MSFT＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が軟調。スペースＸ＜SPCX＞が冴えない展開となり、ストラテジー＜MSTR＞が株価水準を切り下げた。半面、マイクロンとともにサンディスク＜SNDK＞が急騰。アドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜AMD＞やアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞が大幅高となった。



出所：MINKABU PRESS