チュニジアvsオランダ スタメン発表
[6.26 北中米W杯グループリーグ第3節](カンザスシティ)
※08:00開始
<出場メンバー>
[チュニジア]
先発
GK 16 アイメン ダーメン
DF 2 アリ・アブディ
DF 3 モンタサル・タルビ
DF 17 エリス・スキリ
DF 20 ヤン・バレリ
DF 21 モハメド アミン ベン ハミダ
MF 10 ハンニバル・メイブリ
MF 11 イスマエル・ガルビ
MF 13 ラニ・ケディラ
MF 25 アニス・ベン・スリマン
FW 9 ハゼム マストゥリ
控え
GK 1 アブデルムヒブ シャマフ
GK 22 サブリ ベン ハッセン
DF 4 オマル レキク
DF 6 ディラン・ブロン
DF 24 レアド シハウィ
MF 7 エリアス アシュリ
MF 12 モルタダ ベン アネス
MF 15 ハッジ マハムード
FW 8 エリアス・サード
FW 14 ハリル アヤリ
FW 18 ライアン エルミ
FW 19 フィラス シャウア
FW 26 セバスチャン・トゥネクティ
監督
レナールエルヴェ ジャン マリー ロジェ
[オランダ]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 ナタン・アケ
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 22 デンゼル・ダンフリース
MF 8 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 11 コーディ・ガクポ
FW 18 ドニエル・マレン
FW 19 ブライアン・ブロビー
控え
GK 13 ロビン・ルーフス
GK 23 マルク・フレッケン
DF 2 ルチャレル・ヘールトライダ
DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン
DF 25 ヨレル・ハト
MF 3 マルテン・デ・ローン
MF 12 マッツ・ビーファー
MF 16 フース・ティル
MF 20 トゥーン・コープマイネルス
MF 26 クインテン・ティンバー
FW 7 ユスティン・クライファート
FW 9 ボウト・ベグホルスト
FW 10 メンフィス・デパイ
FW 17 ノア・ラング
FW 24 クリセンシオ・サマーフィル
監督
ロナルド・クーマン
※08:00開始
<出場メンバー>
[チュニジア]
先発
GK 16 アイメン ダーメン
DF 2 アリ・アブディ
DF 3 モンタサル・タルビ
DF 17 エリス・スキリ
DF 20 ヤン・バレリ
DF 21 モハメド アミン ベン ハミダ
MF 10 ハンニバル・メイブリ
MF 11 イスマエル・ガルビ
MF 13 ラニ・ケディラ
MF 25 アニス・ベン・スリマン
控え
GK 1 アブデルムヒブ シャマフ
GK 22 サブリ ベン ハッセン
DF 4 オマル レキク
DF 6 ディラン・ブロン
DF 24 レアド シハウィ
MF 7 エリアス アシュリ
MF 12 モルタダ ベン アネス
MF 15 ハッジ マハムード
FW 8 エリアス・サード
FW 14 ハリル アヤリ
FW 18 ライアン エルミ
FW 19 フィラス シャウア
FW 26 セバスチャン・トゥネクティ
監督
レナールエルヴェ ジャン マリー ロジェ
[オランダ]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 ナタン・アケ
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 22 デンゼル・ダンフリース
MF 8 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 11 コーディ・ガクポ
FW 18 ドニエル・マレン
FW 19 ブライアン・ブロビー
控え
GK 13 ロビン・ルーフス
GK 23 マルク・フレッケン
DF 2 ルチャレル・ヘールトライダ
DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン
DF 25 ヨレル・ハト
MF 3 マルテン・デ・ローン
MF 12 マッツ・ビーファー
MF 16 フース・ティル
MF 20 トゥーン・コープマイネルス
MF 26 クインテン・ティンバー
FW 7 ユスティン・クライファート
FW 9 ボウト・ベグホルスト
FW 10 メンフィス・デパイ
FW 17 ノア・ラング
FW 24 クリセンシオ・サマーフィル
監督
ロナルド・クーマン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります