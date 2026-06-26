[6.26 北中米W杯グループリーグ第3節](カンザスシティ)

※08:00開始

<出場メンバー>

[チュニジア]

先発

GK 16 アイメン ダーメン

DF 2 アリ・アブディ

DF 3 モンタサル・タルビ

DF 17 エリス・スキリ

DF 20 ヤン・バレリ

DF 21 モハメド アミン ベン ハミダ

MF 10 ハンニバル・メイブリ

MF 11 イスマエル・ガルビ

MF 13 ラニ・ケディラ

MF 25 アニス・ベン・スリマン

FW 9 ハゼム マストゥリ

控え

GK 1 アブデルムヒブ シャマフ

GK 22 サブリ ベン ハッセン

DF 4 オマル レキク

DF 6 ディラン・ブロン

DF 24 レアド シハウィ

MF 7 エリアス アシュリ

MF 12 モルタダ ベン アネス

MF 15 ハッジ マハムード

FW 8 エリアス・サード

FW 14 ハリル アヤリ

FW 18 ライアン エルミ

FW 19 フィラス シャウア

FW 26 セバスチャン・トゥネクティ

監督

レナールエルヴェ ジャン マリー ロジェ

[オランダ]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 ナタン・アケ

DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 22 デンゼル・ダンフリース

MF 8 ライアン・フラーフェンベルフ

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 11 コーディ・ガクポ

FW 18 ドニエル・マレン

FW 19 ブライアン・ブロビー

控え

GK 13 ロビン・ルーフス

GK 23 マルク・フレッケン

DF 2 ルチャレル・ヘールトライダ

DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン

DF 25 ヨレル・ハト

MF 3 マルテン・デ・ローン

MF 12 マッツ・ビーファー

MF 16 フース・ティル

MF 20 トゥーン・コープマイネルス

MF 26 クインテン・ティンバー

FW 7 ユスティン・クライファート

FW 9 ボウト・ベグホルスト

FW 10 メンフィス・デパイ

FW 17 ノア・ラング

FW 24 クリセンシオ・サマーフィル

監督

ロナルド・クーマン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります