ニコラ・ぺぺが2ゴール!!今大会最年少軍団コートジボワールがキュラソー倒してGL2位で決勝Tへ!!
[6.25 W杯E組第3節 キュラソー 0-2 コートジボワール フィラデルフィア]
北中米ワールドカップは現地時間25日、E組第3節のキュラソー代表対コートジボワール代表を行い、0-2でコートジボワールが勝利した。これでコートジボワール代表はグループリーグの2位突破が確定。決勝トーナメント1回戦は7月1日、日本時間午前2時からI組2位のフランス代表もしくはノルウェー代表と対戦する。対戦国は明日、日本時間27日午前4時キックオフの両者の直接対決の結果に委ねられる。W杯初出場のキュラソーは1分2敗で大会を去る結果となった。
前半7分、さっそく試合が動く。左サイドでMFヤン・ディオマンデが仕掛けると一度はボールを失うもキュラソーの連携ミスでボールは再びディオマンデに。そのまま低いクロスをあげるとFWニコラ・ぺぺが合わせて0-1。コートジボワールが先制する。
先制されたキュラソーも時折光るプレーを見せ、善戦するが決定機はつくれず前半を折り返す。
すると後半19分、MFイブラヒム・サンガレからのスルーパスを仕留めたのはまたもぺぺ。完璧なファーストタッチから左足のコントロールショット。右サイドを崩したコートジボワールがぺぺの2点目で追加点を奪う。
試合はそのまま終了し、0-2でコートジボワールが勝利。決勝トーナメント進出を決めた。
北中米ワールドカップは現地時間25日、E組第3節のキュラソー代表対コートジボワール代表を行い、0-2でコートジボワールが勝利した。これでコートジボワール代表はグループリーグの2位突破が確定。決勝トーナメント1回戦は7月1日、日本時間午前2時からI組2位のフランス代表もしくはノルウェー代表と対戦する。対戦国は明日、日本時間27日午前4時キックオフの両者の直接対決の結果に委ねられる。W杯初出場のキュラソーは1分2敗で大会を去る結果となった。
先制されたキュラソーも時折光るプレーを見せ、善戦するが決定機はつくれず前半を折り返す。
すると後半19分、MFイブラヒム・サンガレからのスルーパスを仕留めたのはまたもぺぺ。完璧なファーストタッチから左足のコントロールショット。右サイドを崩したコートジボワールがぺぺの2点目で追加点を奪う。
試合はそのまま終了し、0-2でコートジボワールが勝利。決勝トーナメント進出を決めた。