崖っぷちのエクアドルが首位通過ドイツに逆転勝利! 今大会初白星を挙げて3位でGL突破
[6.26 北中米W杯GL第3節 エクアドル 2-1 ドイツ ニューヨーク]
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループE第3節が26日に開催され、エクアドル代表がドイツ代表に2-1で勝利した。今大会初白星を挙げ、3位での決勝トーナメント進出が決定。すでに2連勝で1位通過を決めていたドイツは初黒星を喫した。
4度のW杯優勝を誇るドイツは前半2分に先制。左サイドのスローインからペナルティエリア左でMFアレクサンダル・パブロビッチ、MFフロリアン・ビルツとつながり、ビルツが中央へパスを出す。下がりめの位置で待っていたMFレロイ・サネが左足でゴール左下に流し込み、今大会初得点を記録した。
一方、コートジボワール代表との初戦を0-1で落とした後、キュラソー代表と0-0で引き分けて後がないエクアドルは、前半9分に追いつく。
MFペドロ・ビテが高い位置でMFフェリックス・ヌメチャにプレッシャーをかけ、左へパス。受けたMFニルソン・アングロがミドルレンジから右足で右隅を狙い、GKマヌエル・ノイアーが守るゴールを破った。
チームとして今大会初得点をマークしたエクアドルはペースを握る時間もあったが、逆転には至らず。1-1で前半終了となった。
勝ち越したいドイツは後半1分にボックス内でFWカイ・ハバーツが倒され、PKを獲得。しかし、VARの介入があり、その前にサネのファウルがあったとして取り消された。
すると後半32分にエクアドルが逆転する。右CKからのクロスをニアのFWケビン・ロドリゲスがフリックし、GKノイアーの手前でFWゴンサロ・プラタが左足で押し込んだ。
そのままリードを守ったエクアドルが貴重な勝ち点3を獲得。5大会ぶりの決勝トーナメント進出を果たした。
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループE第3節が26日に開催され、エクアドル代表がドイツ代表に2-1で勝利した。今大会初白星を挙げ、3位での決勝トーナメント進出が決定。すでに2連勝で1位通過を決めていたドイツは初黒星を喫した。
4度のW杯優勝を誇るドイツは前半2分に先制。左サイドのスローインからペナルティエリア左でMFアレクサンダル・パブロビッチ、MFフロリアン・ビルツとつながり、ビルツが中央へパスを出す。下がりめの位置で待っていたMFレロイ・サネが左足でゴール左下に流し込み、今大会初得点を記録した。
MFペドロ・ビテが高い位置でMFフェリックス・ヌメチャにプレッシャーをかけ、左へパス。受けたMFニルソン・アングロがミドルレンジから右足で右隅を狙い、GKマヌエル・ノイアーが守るゴールを破った。
チームとして今大会初得点をマークしたエクアドルはペースを握る時間もあったが、逆転には至らず。1-1で前半終了となった。
勝ち越したいドイツは後半1分にボックス内でFWカイ・ハバーツが倒され、PKを獲得。しかし、VARの介入があり、その前にサネのファウルがあったとして取り消された。
すると後半32分にエクアドルが逆転する。右CKからのクロスをニアのFWケビン・ロドリゲスがフリックし、GKノイアーの手前でFWゴンサロ・プラタが左足で押し込んだ。
そのままリードを守ったエクアドルが貴重な勝ち点3を獲得。5大会ぶりの決勝トーナメント進出を果たした。