Other World Computing, Inc.（OWC）は、「OWC Atlas Core CFexpress 4.0 Type B 256GBメモリーカード」を7月中旬に発売する。Amazon公式ストアでの価格は4万9,280円。

コストパフォーマンスと堅実な動作を重視したCFexpress Type Bカード。既存の「Atlas Ultra」「Atlas Pro」シリーズに対してスタンダードタイプに目されるスペックで、日常的な映像制作やハイアマチュアに向けた下位モデルになる。

転送速度は最大読出が3,571MB/秒、最大書込が2,227MB/秒、持続書込が3,68MB/秒。VPG200認証を取得しており、RAW連写撮影や4K動画、最大8K圧縮動画でフレーム落ちのない安定した記録が行えるとする。

過酷な環境にも耐えられるよう、耐衝撃、耐曲げ、耐振動、耐紫外線、静電気耐性、X線耐性を備えている。

OWCが提供する無償ソフトウェア「Innergize」に対応し、カードの健康状態の確認やパフォーマンスの回復、ファームウェアアップデートの管理が可能。

容量：256GB 最大読出速度：3,571MB/秒 最大書込速度：2,227MB/秒 持続書込速度：368MB/秒 VPG：VPG200対応 動作温度：－12～72℃ 保存温度：－20～85℃ 保証期間：3年