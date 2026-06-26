ラヴソングの王様・鈴木雅之、ソロデビュー40周年＆古希70歳記念したアナログ盤、誕生日にリリース！

“ラヴソングの王様”こと鈴木雅之が、今年迎えたソロデビュー40周年と、9月に迎える古希・70歳のダブルアニバーサリーイヤーを記念して、アナログ盤のBOXセット『MARTINI RECORDS COLLECTION』をリリースすることが発表された。

『MARTINI RECORDS COLLECTION』は、1986年のソロデビュー曲「ガラス越しに消えた夏」を収録した1stアルバム『mother of pearl』と、山下達郎と共に制作した「Guilty」「Misty Mauve」を収録した1998年の2ndアルバム『Radio Days』のアナログLPの復刻盤。

そして、小田和正プロデュースの「別れの街」を収録した3rdアルバム『Dear Tears』（1989年）の初アナログ化に加え、「違う、そうじゃない」「恋人」「もう涙はいらない」「DADDY ! DADDY ! DO !」「渋谷で5時(2026 Ver.)」など、近年までのヒット曲を中心に新たに編成された1枚を加えた、計4枚組アナログレコードのBOXセットとなっている。







『MARTINI RECORDS COLLECTION』は完全生産数量限定で、鈴木雅之が古希・70歳を迎える9月22日(火祝)にリリース。

すでにECサイトでの予約がスタートしているが、公式ファンクラブ加入者には特別なグッズが付属するなど、長年応援してきたファンにとっても、アニバーサリーイヤーに相応しい内容のアイテムとなっている。。

なお、鈴木雅之は現在、最新作であるデュエットベストアルバム『MARTINI DUET DELUXE』を引っ提げた、ソロデビュー40周年＆70歳を記念した全国ツアー「masayuki suzuki taste of martini tour 2026 Step123 season2 “70/40th anniversary“」を開催中。

実姉である鈴木聖美と共に巡る全国30箇所38公演は、全公演ソールドアウトという、古希を迎えてもなお、その歩みはとどまることを知らない”ラヴソングの王様”に注目が集まっている。

■リリース情報

鈴木雅之

完全生産限定盤 ＜スペシャル三方背BOXセット (LP4枚組)

『MARTINI RECORDS COLLECTION』

2026年9月22日(火祝)発売

品番ESJL-3178～81 価格\25,000 (税込)

■鈴木雅之 プロフィール

1980年：「ランナウェイ」でシャネルズ、メジャー・デビュー。ミリオンヒットを記録。

1983年：グループ名をラッツ＆スターに改め「め組のひと」「Tシャツに口紅」など多くのヒット曲を残した。

1986年：「ガラス越しに消えた夏」でソロ・ヴォーカリストとしてデビュー。「もう涙はいらない」「恋人」など数多くがヒット。ベストアルバム『Martini』は（Ⅰ）（Ⅱ）ミリオンセラーを記録。

1996年：ラッツ＆スター再集結。「夢で逢えたら」がライオンのCMに起用されミリオンヒットとなる。

2011年：初カヴァーアルバム『DISCOVER JAPAN』で第53回輝く!日本レコード大賞「優秀アルバム賞」受賞。

2016年：第58回輝く!日本レコード大賞「最優秀歌唱賞」受賞。

2017年：第67回芸術選奨文部科学大臣賞（大衆芸能部門）受賞。「大森海苔親善大使」に任命される。

2019年：シングル「ラブ・ドラマティクfeat. 伊原六花」が発売。音楽配信ゴールドに認定される。アニメ「かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~」のオープニング・テーマに抜擢される。

2020年：デビュー40周年記念アルバム『ALL TIME ROCK ‘N’ ROLL』リリース。シングル「DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理」発売。令和2年アニソン大賞を受賞。公式動画総再生回数が1億回を突破。

2022年：カヴァー・ベスト・アルバム「DISCOVER JAPAN DX」リリース。YOASOBIのカヴァー「怪物」の動画が約1,000回再生に迫る。「FUJI ROCK FESTIVAL ‘22」初出場を果たし、世界トレンド7位と話題となる。

2023年：アルバム「SOUL NAVIGATION」リリース。全国ツアー「～SOUL NAVIGATION～」開催。「SUMMER SONIC 2023」初出場。NHK「第74回NHK紅白歌合戦」に4年連続で出場。

2024年：アルバム「Snazzy」、ツアー映像「2023～SOUL NAVIGATION～」同日リリース。全国ツアー「～Step123 season2 “Snazzy”～」開催。（全国25都市27公演、全会場ソールドアウト。）

2025年：2月25日、シャネルズよりデビュー45周年を迎えた。4月16日にはDebut 45th Anniversary New Album『All Time Doo Wop!!』、ライヴ映像作品「masayuki suzuki taste of martini tour 2024 ～Step123 Season2 “Snazzy”～」2作品同時リリース。4月19日からは全国ツアー「masayuki suzuki taste of martini tour 2025～Step123 Season2 “All Time Doo Wop”」開催。全公演ソールドアウト。12月9日には、「かぐや様は告らせたい」シリーズへの5作連続での主題歌となる「アブナイキオク」feat. 古賀 葵をリリース。

2026年は、ソロデビュー40周年に加え、古希を迎える。6月からは全国ツアー「masayuki suzuki taste of martini tour 2026 Step123 season2“70 / 40th anniversary“」を開催中。

名実ともに「ラヴソングの王様」である。