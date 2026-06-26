川島明 （C）ORICON NewS inc.

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　TBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金　前8：00）が、26日に放送。真裏では、NHK総合で『FIFAワールドカップ2026　1次リーグ・F組　日本対スウェーデン』が放送されている中、粋なあいさつで沸かせた。

【予告動画】スウェーデン戦の真裏で…『ラヴィット！』もW杯？

　冒頭で、川島明が「本物のラヴィット！サポーターのみなさま、おはようございます！」とあいさつすると、出演者たちから大歓声が。「我々もラヴィット！W杯を開催します」と宣言した。

　番組Xでは、25日に「ラヴィット式W杯を開催　好評企画を世界版アップデート　生成AIクイズ世界的映画＆歌手編　制限時間内に繋げ！プラレールチャレンジinアメリカ　マッチョカラオケ」などといったラインアップを伝えていた。