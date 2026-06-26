川島明「本物のラヴィット！サポーターのみなさん」 真裏でW杯スウェーデン戦
TBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）が、26日に放送。真裏では、NHK総合で『FIFAワールドカップ2026 1次リーグ・F組 日本対スウェーデン』が放送されている中、粋なあいさつで沸かせた。
【予告動画】スウェーデン戦の真裏で…『ラヴィット！』もW杯？
冒頭で、川島明が「本物のラヴィット！サポーターのみなさま、おはようございます！」とあいさつすると、出演者たちから大歓声が。「我々もラヴィット！W杯を開催します」と宣言した。
番組Xでは、25日に「ラヴィット式W杯を開催 好評企画を世界版アップデート 生成AIクイズ世界的映画＆歌手編 制限時間内に繋げ！プラレールチャレンジinアメリカ マッチョカラオケ」などといったラインアップを伝えていた。
【予告動画】スウェーデン戦の真裏で…『ラヴィット！』もW杯？
冒頭で、川島明が「本物のラヴィット！サポーターのみなさま、おはようございます！」とあいさつすると、出演者たちから大歓声が。「我々もラヴィット！W杯を開催します」と宣言した。
番組Xでは、25日に「ラヴィット式W杯を開催 好評企画を世界版アップデート 生成AIクイズ世界的映画＆歌手編 制限時間内に繋げ！プラレールチャレンジinアメリカ マッチョカラオケ」などといったラインアップを伝えていた。