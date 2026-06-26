【W杯2026】スウェーデン戦解説の本田圭佑、早くもトレンド入り “ショルダー”連呼に「なに言ってんねん笑」「フリーダムw」の声
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対スウェーデン戦が日本時間26日に行われ、NHK総合『日FIFAワールドカップ2026 1次リーグ・F組 日本対スウェーデン』の解説を務めた本田圭佑の“語録”は早くもさく裂した。
【画像】本田圭佑の呼びかけが形に！代表から社員に送られたメール
両チームにとってグループリーグ最終戦となった試合では、序盤から一進一退の攻防が続いている。前半、ボランチで先発した田中碧が相手に対して積極的なプレスを仕掛けてボールを奪取したが、ファウルの判定となった場面があった。
これに本田は「なんでやねん！」と判定に疑問。その後も「ショルダーとショルダーとショルダー！」と反則はないことを訴えた。これにはSNS上も反応し、Xではすぐさまトレンド入りした。ユーザーからも「なに言ってんねん笑
」「本田さん、フリーダムw」との反響が寄せられている。
【画像】本田圭佑の呼びかけが形に！代表から社員に送られたメール
両チームにとってグループリーグ最終戦となった試合では、序盤から一進一退の攻防が続いている。前半、ボランチで先発した田中碧が相手に対して積極的なプレスを仕掛けてボールを奪取したが、ファウルの判定となった場面があった。
これに本田は「なんでやねん！」と判定に疑問。その後も「ショルダーとショルダーとショルダー！」と反則はないことを訴えた。これにはSNS上も反応し、Xではすぐさまトレンド入りした。ユーザーからも「なに言ってんねん笑
」「本田さん、フリーダムw」との反響が寄せられている。