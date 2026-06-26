◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が25日（日本時間26日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終戦、日本代表（FIFAランク16位）−スウェーデン（同36位）の試合を中継するNHKに解説として出演。曽根優アナウンサー（51）との“新コンビ”でさっそく語録が飛び出した。

“解説者デビュー”を果たした前回の22年カタール大会から4年、今回も独自ワード満載の神解説で話題を呼んでいる本田。初戦のオランダ戦では小宮山晃義アナとの息の合ったやり取りを見せたが、今回は多くの国際大会で実況経験がある曽根アナが実況を担当した。

前半17分、相手選手と競り合ったMF田中碧がファウルを取られると「なんでやねん！」と絶叫。「ないよ、ないって言ってるよ田中碧さんも！」と続け、VTRを確認すると「何でやねん、ほらほら。いやいやいや、ショルダー、ショルダーとショルダーですよ」と判定への疑問を率直に口にした。

試合前には第2戦のチュニジア戦から3人を変更した先発メンバーを受けて「右サイドからの攻撃は多くなるんじゃないか。しっかり守備から入りながら右から攻めていく、左は速い選手がいるんで右で作って左で仕留めることができれば理想なんじゃないか」と試合展開を予想していた。