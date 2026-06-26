ワールドカップ北中米大会

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、1次リーグF組・日本―スウェーデン戦が米テキサス州ダラスで行われた。前半17分、田中碧のファウル判定に対し、ネット上のファンも不満の声を上げた。

田中は激しいプレスでボールを奪ったかに見えたが、相手が倒れて主審がファウルの判定。NHKで解説していた本田圭佑は「なんでやねん！」と不満げ。田中も苦笑いでファウルなしを主張した。リプレーで見返した本田は「ないて。ショルダーとショルダーですよ」と再度指摘していた。

X上の日本ファンも「なんでそれファウルやねん」「さすがにファウルちゃうやろ」「なんで今のがファウルでさっき前田さんへの当たりがノーファウルなのか、サッカー素人には全くわかりません」「一貫してくれ」「日本に厳しめな審判な気がする…」などと反応していた。

日本は現在、オランダと並ぶ勝ち点4。得失点差も4で同じだが、総得点でオランダが1点上回っているためオランダが1位、日本が2位になっている。F組1位突破となれば、決勝トーナメント初戦でC組2位のモロッコと、2位突破となればC組1位ブラジルと対戦する。



（THE ANSWER編集部）