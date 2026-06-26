チュニジア―オランダ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、1次リーグF組最終戦のチュニジア―オランダが米カンザスシティ・スタジアムで行われた。同組の日本―スウェーデン戦と同時刻でキックオフされた一戦。開始7分で早くも2点を奪った。

オランダは主将DFファン・ダイクのほか、デヨング、ガクポ、ファン・ヘッケら主力の多くがスタメン出場。今大会2戦で10失点の組最下位・チュニジア相手にも大胆なターンオーバーは行わなかった。

オランダは前半3分、右サイドからのダンフリースが送ったクロスを中央でクリアを試みたチュニジアMFスキリのオウンゴールを誘い、早くも先制。さらに同7分には右からのフリーキックをファン・ダイクが折り返し、ブロビーが押し込んで2点目を奪った。

幸先の良い立ち上がりに、首位通過を争う日本ファンからはX上で「うわ、早速オランダ先制」「えっもうオランダの方は先制してんの…」「やば！！サッカー始まってる！！と思ったらオランダの方もう先制してて笑う」「オランダいきなり2点先制って。チュニジアさあ…」「チュニジア何しとんねん」などと、悲鳴や諦めの声が上がった。

オランダは2試合を終え、1勝1分けの勝ち点4。同成績の日本を総得点で上回りグループ首位に立っており、日本と首位通過を争っている。1位で勝ち抜ければC組2位のモロッコと、2位で勝ち抜ければC組1位のブラジルと決勝トーナメント初戦で戦う。チュニジアは2連敗で、グループ敗退が決定している。

NHKで日本戦の解説をしていた本田圭佑は、オランダの先制が伝えられた時に「でしょうね」と一言反応していた。



（THE ANSWER編集部）