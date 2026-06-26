夏が近づくと、街のあちこちで浴衣姿を見かけるように。似合っている人もいれば、そうでない人も…。株式会社NEXERはこのほど、キャバドレス・ミニドレス通販Tika（ティカ）と共同で、全国の男女1000人を対象に行った「浴衣が似合う芸能人」についてのアンケート結果を公開した。



【調査結果】大人の色気を感じる浴衣姿の男性芸能人ランキング

「大人の色気を感じる浴衣姿の男性芸能人」を質問したところ、第3位に「木村拓哉 」（49票）がランクイン。「顔からして似合いそう」（20代・男性）、「何を着ても似合うから」（30代・男性）、「着流しで胸元を少し見せて欲しい。多分、最高」（50代・男性）など、着こなしへの絶大な信頼が寄せられていた。



第2位は「阿部寛」（55票）が入った。「日本の文化を体験してほしいし、かっこいいから」（20代・女性）、「和装が似合いそうで渋い」（40代・男性）、「紺色の浴衣などが、あの長身の姿によく似合いそうなので」（50代・女性）など、「長身」「渋い」という、大人ならではの貫禄を評価する声が並んだ。



第1位は「鈴木亮」（65票）だった。「筋肉がすごいから」（20代・女性）、「和装が似合いそう。背丈もあるし見栄えが良さそう」（30代・女性）、「女性に対して優しくリードしてくれそう」（30代・女性）、「包容力と男らしさがあり浴衣が似合いそうだから」（30代・男性）など、体格の良さを挙げる声とともに、人柄への期待も目立った。



第4位は「竹野内豊」（44票）、第5位は「松平健」（36票）となった。



（よろず～ニュース調査班）