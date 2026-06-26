メジャーリーグ機構は26日（日本時間）、7月15日（フィラデルフィア）に行われるMLBオールスターのファン投票結果を発表し、指名打者部門でドジャースの大谷翔平（31）が自身初の両リーグトップの得票数334万1257票で6年連続6度目の出場が決定。2001年から03年まで3年連続両リーグ最多得票を獲得したイチロー（マリナーズ）以来、日本選手2人目となった。

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大谷は16日の中間発表で両リーグで最多となる116万5133票を獲得、23日の第2回中間発表でも231万0735票で両リーグトップをキープ。そのまま得票数を伸ばして、最後まで守り切り両リーグトップ得票となった。23年はア・リーグトップ、25年はナ・リーグトップとなっていたが、両リーグトップは自身初。今季は“二刀流”で出場し、ここまで打者では打率.295、17本塁打、46打点。投手では8勝2敗、防御率は1.58 をマークしている。

中間発表でドジャース勢は一塁手部門でF.フリーマン（36）、三塁手部門でM.マンシー（35）、外野手部門でA.パヘス（25）と4人が1位を独占していたが、今回も全員がトップに入った。ア・リーグトップはブルージェイズの二塁手、E.クレメント（30）で323万2932票を獲得し、出場が確定した。またブルージェイズ・岡本和真（29）も三塁手部門で1位となった。

前日14日に行われるホームランダービーは今年からルール変更された。選手の疲労、怪我などを考慮し、昨季の時間制からスイング数に変更。新ルールは8人が参加して、1回戦で20スイングのホームラン数を競い、上位4人が次戦へ進出。2回戦は15スイングで上位2人が決勝へ進む。決戦も同じ15スイングで優勝者を決定する。いずれのラウンドも最後のスイングで柵越えすると、ボーナスポイントとしてアウトになるまで打ち続けることができる。

現在25本塁打でア・リーグ本塁打王のアルバレスはレギュラーリーグのコンディションを考慮し、22日に出場しない意向を明らかにしている。

1次投票では各ポジションの中から最終ステージに進む上位2人（外野手は最大6人）を決定、また、各リーグで全ポジションを合わせた中で最多得票となった選手2人はその段階で先発出場が決定する。ファン投票ではスタメン野手が決定。投手と控え野手（各リーグ23人）は選手間投票とコミッショナー事務局の推薦によって決まる。

【大谷翔平 オールスターファン投票】

2021年 ア・リーグDH部門 最終ステージ

2022年 ア・リーグDH部門 最終ステージ

2023年 ア・リーグDH部門 ア・リーグトップ得票

2024年 ナ・リーグDH部門 最終ステージ

2025年 ナ・リーグDH部門 ナ・リーグトップ得票

2026年 ナ・リーグDH部門 両リーグトップ得票

【2026年 オールスターファン投票結果】

★ナ・リーグ

捕手

1位）D.ボールドウィン（ブレーブス）

2位）W.スミス（ドジャース）

一塁手

1位）F.フリーマン（ドジャース）

2位）M.オルソン（ブレーブス）

二塁手

1位）O.アルビーズ（ブレーブス）

2位）B.ストット（フィリーズ）

三塁手

1位）M.マンシー（ドジャーズ）

2位）A.ボーム（フィリーズ）

遊撃手

1位）CJ.エイブラムス（ナショナルズ）

2位）M.ベッツ（ドジャース）

指名打者

大谷翔平（ドジャース）★両リーグ最多得票

外野手（6人）

A.パヘス （ドジャース）、B.マーシュ （フィリーズ）、R.アクーニャJr.（ブレーブス）

T.ヘルナンデス （ドジャース）、J.ソト （メッツ）、M.ハリス2世 （ブレーブス）



★ア・リーグ

捕手

1位）S.ランガリアーズ（アスレチックス）

2位）A.カーク（ブルージェイズ）

一塁手

1位）V.ゲレーロJr.（ブルージェイズ）

2位）B.ライス（ヤンキース）

二塁手

E.クレメント（ブルージェイズ）

三塁手

1位）岡本和真（ブルージェイズ）

2位）J.カミネロ（レイズ）

遊撃手

1位）B.ウィットJr.（ロイヤルズ）

2位）A.ヒメネス（ブルージェイズ）

指名打者

1位）Y.アルバレス（アストロズ）

2位）J.スプリンガー（ブルージェイズ）

外野手（6人）

A.ジャッジ （ヤンキース）、M.トラウト （エンゼルス）、B.バクストン （ツインズ）

C.ベリンジャー（(ヤンキース）、D.バーショ （ブルージェイズ）、J.サンチェス （ブルージェイズ）

※投手の選出は、後日発表される選手間投票などで決定する。

